Vediamo insieme che cosa succede nella nuova puntata per quanto riguarda la nostra amata soap opera turca.

Anche oggi, 22 giugno, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento con Brave and Beautiful, dove i colpi di scena non sembrano mai bastare, anzi quando pensi che tutto stia tornando nella norma viene sconvolto di nuovo.

Cerchiamo quindi di capire insieme qual’è questo incredibile segreto che ha Tahsin e che nessuno conosceva nei confronti di un personaggio molto importante della soap opera, avete capito di chi stiamo parlando?

Brave and Beautiful: Tahsin svela un segreto importante

Iniziamo con il dire che per l’imprenditore è il momento di fare i conti con la propria mente e la sua coscienza, anche perchè sta iniziando a riprendere la memoria ed ha capito che non si è comportato nel modo corretto con parenti ed amici.

Decide quindi di iniziare ad andare da tutte le persone a chiedere scusa per il suo comportamento e a dare delle spiegazioni ragionevoli, e si mostra veramente molto pentito di quello che è successo.

Inizia, quindi, bussando alla porta di Cesur e Suhan, e rivela che da piccolo, quando si trovava in orfanotrofio era stato adottato dal ricco Muzafer e dalla moglie Bahar, ma notando quanto fosse aggressivo lo hanno riportato indietro e preferito un’altro bambino.

Presero, Hasan, ovvero il padre del protagonista della soap opera, e ci tiene a precisare, che quando ha visto bruciare la casa dei due, anche se non è stato lui ad appiccare il fuoco, non si è assolutamente voltato indietro come loro avevano fatto con lui.

Il proprietario terriero vuole che Cesur capisca che i suoi nonni non erano delle bravissime persone ma soprattutto che non sono i suoi veri nonni, ma l’uomo non sembra affatto stupito da questa notizia, anzi, era già a conoscenza di tutto.

Non ci resta che attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 16.45 circa su Canale 5 e vedere che cosa succederà, sia tra Cesur e Tahsin che con le altre persone con il quale vuole andare a parlare, ci saranno delle belle sicuramente!