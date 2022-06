Padella: come pulire il fondo in modo veloce

Ti capita spesso di ritrovare il fondo della padella sporco? Non preoccuparti, ecco il metodo rapido e veloce per pulirla perfettamente. Scopriamo nel dettaglio come funziona e di cosa si tratta.

Chi ama cucinare, sa benissimo quanto sia faticoso lavare tutti gli utensili utilizzati. Sicuramente questa è la parte più noiosa, soprattutto se non si dispone di una lavastoviglie. Ma non preoccupatevi, oggi vi sveleremo un trucco per pulire alle perfezione il fondo delle vostre padelle.

Sempre più persone amano cucinare, c’è chi lo fa proprio per passione e riesce a rilassarsi solo davanti ai fornelli. Ovviamente, appena finito di spadellare è necessario mettere tutto in ordine.

Probabilmente questa è la parte più odiata, soprattutto se abbiamo usato tante padelle o se abbiamo tanti ospiti a cena. Sicuramente, se si è una famiglia numerosa o si hanno amici a cena, è necessario utilizzare più piatti e padelle.

Se si dispone di una lavastoviglie, non è un grande problema, al massimo dovremo fare due lavaggi. Ma chi non ha la possibilità di averla, sa benissimo quanto possa essere faticoso lavare tutto a mano.

Ma non preoccupatevi, oggi vi sveleremo un metodo facile e veloce per lavare alla perfezione il fondo delle vostre pentole. Siete curiosi di scoprire come fare? Vediamolo insieme.

Pentole sporche? Ecco come pulire il fondo

In alcuni casi può capitare, che nemmeno la lavastoviglie sia in grado di pulire il fondo bruciato delle nostre pentole. In questo caso sarà necessario fare un lavaggio a mano.

Esistono però dei passaggi che possono facilitare moltissimo questo processo. Uno dei rimedi casalinghi migliori è sicuramente quello a base di bicarbonato. La prima cosa da fare è strofinare la parte bruciata dalla pentola con l’aiuto di una spugnetta. Ora poggiamo la padella su una superficie con il fondo verso l’alto.

Su questo andiamo a versare del sale grasso e del bicarbonato. Poi è necessario aggiungere del sapone neutro e ancora dell’aceto.

Noterete subito come l’aceto farà reazione appena tocca il bicarbonato, ora aspettiamo 5 minuti e po’ sciacquiamo bene con acqua tiepida.

A questo punto il fondo della vostra padella dovrebbe essere pulito. Ma se così non fossez ripetete la stessa operazione. Voi cosa ne pensate?