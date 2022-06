Loredana Lecciso: la notizia arriva e stupisce tutti

La compagna di Al Bano, Loredana Lecciso, ha preso un’importante decisione che ha voluto dire lei stessa ai suoi fan.

Al Bano è stato sposato per anni con l’attrice e cantante Romina Power. I due si sono separati dopo aver vissuto una grande tragedia, ovvero quella di aver perso la primogenita, Ylenia, scomparsa nel fiume Mississippi.

Dopo aver condiviso anni insieme sia lavorativamente che privatamente con l’attrice e cantante, Al Bano oramai ha ritrovato la serenità con la sua nuova compagna Loredana Lecciso.

I due stanno insieme ormai da circa 22 anni ed hanno due figli: Jasmine, che sta seguendo le orme del padre, e Al Bano Junior.

Solo nei giorni scorsi, la Lecciso ha voluto però dare una notizia che i suoi fan non si aspettavano proprio. Ma cosa ha rivelato la compagna del cantante di Cellino San Marco?

Loredana Lecciso: ecco la sua decisione

Loredana Lecciso ha deciso di tornare a fare il suo vecchio lavoro, lasciando quindi la televisione. Sui social, ha infatti specificato meglio cosa sta facendo ora “Sono tornata a essere giornalista pubblicista e vorrei cominciare a fare piccole collaborazioni raccontando la Puglia, il mio Salento. Sto valutando alcune proposte”.

Ha dichiarato questo in una lunga intervista a Grand Hotel. Inoltre, ha anche detto che “Faccio la mamma a tempo pieno, mi prendo cura delle rose che ho piantato insieme ad Al Bano e sto lavorando ad una linea di abbigliamento tutta mia”.

Si vociferava che poteva essere una nuova concorrente della prossima edizione de L’Isola Dei Famosi o anche del Grande Fratello Vip: in realtà non sarà così, non dovrebbe essere presente né nel programma di Ilary Blasi né in quello di Alfonso Signorini.

Loredana Lecciso ha deciso di essere una mamma a tempo pieno: infatti, in una recente intervista ha fatto sapere che adesso è più impegnata di prima, in quanto prima delegava molto di più “le mansioni di madre”, ma ha anche aggiunto di aver preso la decisione sbagliata.

Ed ha ammesso “Ma adesso seguo tutto ciò che fanno, forse anche troppo”. La compagna di Al Bano, il prossimo agosto, raggiungerà un traguardo importante: infatti, la Lecciso compirà 50 anni.

Cosa ne pensate della scelta che ha fatto Loredana?