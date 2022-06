Gambe: donagli sollievo veramente in questo modo innovativo

Ti senti spesso le gambe pesanti e affaticate? Non preoccuparti, ecco il trucco innovativo per eliminare il problema. Scopriamo nel dettaglio come funziona e cosa serve.

Con l’arrivo dell’estate, può capitare di ritrovarsi le caviglie gonfie e pesanti, purtroppo questa sensazione spesso, colpisce tutte e due le gambe. Per fortuna esistono diversi metodi che possono alleviare questa spiacevole situazione. Siete curiosi di scoprire come? Vediamolo insieme.

Le temperature iniziano a salire giorno dopo giorno, oltre al caldo insopportabile, il nostro corpo inizia a manifestare i primi fastidi. Ad esempio, problemi di circolazione e gonfiori localizzati. Spesso, i punti più colpiti sono proprio le gambe, in ogni modo, prima di prendere qualsiasi decisione è necessario consultare il proprio medico.

Ma attenzione, esistono alcune cure che possono alleviare quel fastidioso formicolio e anche il dolore. Scopriamo nel dettaglio come funziona e cosa fare.

Gambe gonfie? Ecco come eliminare il problema

La prima cosa da fare per mantenere le nostre gambe in salute è sicuramente, iniziare a seguire uno stile di vita sano. Ad esempio, bisognerebbe curare l’alimentazione e integrare liquidi in abbondanza.

Cercate di scegliere sempre cibi salutari, in questo modo, oltre a rimanere in forma, riuscirete ad alleviare i sintomi della gambe pesanti. Evitate, inoltre di eccedere di sale, se è possibile è consigliabile eliminarlo del tutto.

Un altro consiglio è anche iniziare a praticare dell’attività fisica, non stiamo parlando di estenuanti ore in palestra, vi basterà una semplice camminata di mezz’ora, oppure di una pedalata in bicicletta.

Inoltre per eliminare la sensazione di pesantezza alle gambe, potrebbe essere un buon rimedio quello di tenerle sollevate. Cercate di stare in questa posizione il più possibile, l’importante è non tenerle appoggiate sul pavimento. Se invece passate molto tempo in piedi, cercate di sgranchirvi facendo qualche passo in avanti e poi indietro.

Quando invece non avete nessun tipo di impegno, cercate di tenere le gambe completamente distese e sollevate, potete utilizzare il muro o una sedia. Infine potreste applicare una crema idratante, magari specifica per le gambe stanche, da applicare con massaggi circolatori.

Ora non vi resta che mettere in pratica tutti questi consigli, sicuramente le vostre gambe troveranno subito sollievo. Voi cosa ne pensate?