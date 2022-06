Burro cacao al gusto biscotto: una favola!

La realizzazione delle burro cacao all’Oreo è davvero molto semplice, sicuramente piacerà a grandi e piccini. Inoltre, potreste realizzarlo per fare qualche regalo di compleanno. Per la preparazione avrete bisogno solo di 3 ingredienti:

3 cucchiaini di burro di cacao

3 Oreo

un dispenser vuoto

Ora passiamo al procedimento, la prima cosa da fare è separare il biscotto dalla crema, da una parte metteremo la crema e dall’altra il biscottò. Ora aggiungete nella ciotola insieme alla crema ricavata dagli Oreo anche tre cucchiaini di burro di cacao.

Ora, inserite il tutto nel microonde fin quando i due ingredienti si saranno sciolti perfettamente. Cercate di osservare attentamente il composto per non farlo bruciare.

Infine, quando sarà perfettamente sciolto potete aggiungere anche i biscotti sbriciolati. Il composto ottenuto andrà versato all’interno di dispenser vuoto, come ad esempio la confezione di un burro cacao finito. Poi lascatelo riposare in frigorifero per circa un ora.

Quando tirerete fuori il prodotto noterete che il liquido sarà diventato solido, come un vero e proprio burro cacao. Ora non vi resta che provarlo, sicuramente il sapore sarà delizioso, per non parlare dei benefici che riceveranno le vostre labbra.

Voi cosa pensate? Non vi resta che provare per credere.