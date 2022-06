Vediamo insieme una super ricetta che possiamo fare al volo quando abbiamo voglia di qualcosa di sfizioso e buono.

Oggi vi proponiamo una ricetta che va bene sia come pranzo o cena veloce ma sfiziosa che come aperitivo o magari mega merenda o festa a casa con amici, ed in questo caso ne faremo uno e poi lo divideremo a pezzi.

E’ un toast molto, ma molto goloso che solamente a guardare l’immagine fa venir voglia di mangiarlo, e come sempre poi vi diciamo personalizzatelo e provatelo in più modo per sperimentare in cucina.

Toast: veloce e buonissimo da perdere la testa

Il toast arrotolato è molto divertente e per realizzarlo ci occorrono i seguenti ingredienti:

quattro fette di pane per tramezzini

un etto di fesa di tacchino

due foglie di lattuga

un pomodoro maturo

due etti di fontina della Val d’Aosta

maionese o ketchup

Iniziamo quindi con la preparazione vera e propria prendendo le fette di pane e cercando di fare due triangoli simili, poi su due di queste fette mettiamo il nostro affettato di tacchino, la lattuga e qualche fettina di pomodoro, che ovviamente abbiamo lavato e tagliato in modo molto fino.

Aggiungiamo anche la nostra fontina, e poi arrotoliamo il tramezzino imbottito direttamente su se stesso e lo fermiamo con due stuzzicadenti alle sue estremità, poi prendiamo una teglia da forno che abbiamo o imburrato in precedenza oppure ci mettiamo la carta da forno.

Mettiamo dentro i nostri tramezzini e lasciamo andare per circa 10 minuti a 200 gradi ed il gioco è fatto, come vedi sono super veloci da realizzare e possiamo accompagnarli, dato che abbiamo acceso il forno con delle ottime patate.

Portiamo poi in tavole le nostre salse preferite, che possono essere la maionese oppure il ketchup o la salsa tartara, insomma fate voi senza problemi!

Continuate a seguirci per avere sempre delle ricette veloci e sfiziose che ci impiegano poco tempo della nostra giornata ma con il quale facciamo felice tutta la famiglia e dal risultato wow!