Acqua frizzante, questa è la migliore di tutte: la nuova ricerca effettuata da Altoconsumo sull’acqua frizzante in commercio.

Bere è ovviamente indispensabile per la nostra sopravvivenza, ma molti preferiscono dissetarsi sorseggiando dell’acqua frizzante invece che la ‘classica’ acqua naturale.

A prescindere dai gusti di ognuno, l’associazione Altroconsumo (sempre attenta e pronta a schierarsi al fianco dei consuamotori) ha effettuato un test su diverse marche di acqua frizzante in commercio, eleggendo la migliore; ecco di quale si tratta.

Acqua frizzante, questa è la migliore di tutte: il risultato del test di Altroconsumo

Come spesso succede, Altroconsumo si è soffermato su un particolare prodotto del settore alimentare, cercando di capire quale sia la miglior marca in commercio; sono diversi i test che l’associazione effettua, per schierarsi al fianco dei consumatori.

Questa volta, sotto la lente d’ingrandimento c’è finita l’acqua frizzante, davvero vendutissima in tutti i supermercati e non solo; nel caso specifico, sono state analizzate circa 25 bottiglie, giudicate secondo parametri riguardanti il contenuto dell’acqua, la bottiglia e l’etichetta.

Importante dunque la presenza di eventuali sali minerali (calcio, magnesio, sodio, fluoruri) o al contrario d’agenti contaminanti e metalli come alluminio, manganese, nichel, arsenico; inoltre, è stata verificata la caratterstica della bottiglia (a livello di praticità) e il suo impatto ambientale, così come la precisione dell’etichetta apposta (osservando se ci fossero informazioni aggiuntive rispetto a quelle obbligatorie dalle normative).

Stando dunque alle indagini effettuate da Altroconsumo (e riportate anche da GreenMe) è emerso come la miglior acqua frizzante (giudicata secondo i parametri citati poco sopra) sia l’acqua Boario Frizzante; questa marca, che ha raggiunto 75 punti complessivi, si aggiudica la prima posizione per il secondo anno consecutivo.

A seguire ,il podio di questa classifica è completato dall’acqua Sorgesana Leggermente Frizzante (72 punti), seguita dalla Recoaro Frizzante (70 punti). Al quarto e quinto posto ci sono invece due marche ben note e sponsorizzate in tv come la San Benedetto Leggermente Frizzante (69 punti nel test) e Rocchetta Brio Blu Leggermente Frizzante (69 punti). Altri test su altri prodotti, in futuro, non tarderanno ad arrivare.