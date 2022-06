Vediamo insieme come è possibile richiedere questo bonus che ci può aiutare in questo momento un po’ complicato per tutti.

Oggi vi vogliamo indicare qual’è la corretta procedura che dobbiamo seguire per avere un bonus, indipendentemente dal nostro lavoro, che ci può aiutare in questo momento dove tutto costa più caro ed i soldi non bastano mai.

Anche perchè non verrà erogato in automatico ma dovremmo fare esplicita richiesta per averlo, quindi vediamo meglio insieme tutto quello che dobbiamo fare per avere questa interessante opportunità.

Bonus dipendenti, autonomi e partita Iva: come richiederlo

Questo bonus dei 200 euro sembrava che arrivasse in automatico a tutti i dipendenti con la busta paga di luglio, ma non sembra essere cos. o almeno è quanto riportato dalla Fondazione studi dei Consulenti del Lavoro.

Per chi la Partita iva, invece ancora non è ben chiaro, mentre per i lavoratori autonomi dovrebbe essere creato un fondo di 500 milioni di euro, ancora non si conoscono i criteri applicativi, ma molto probabilmente si baserà sul reddito.

Iniziamo però ad approfondire la questione del pagamento, per quanto riguarda i lavoratori dipendenti prima doveva avvenire in automatico, mentre sembra che si sia passati ad una autocertificazione con un apposito modello.

Quindi solamente chi avrò presentato la domanda al datore di lavoro vedrà la somma sul suo stipendio di luglio, ovviamente su questo foglio ci sarà indicato che non ho la ricevuto il bonus nemmeno un componente della sua famiglia.

O se ha più rapporti lavorativi, ovviamente non lo può richiedere a tutti, ma solamente ad un datore di lavoro, molto probabilmente dovrà avere questi dati all’interno l’autocertificazione: