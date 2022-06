Selvaggia Lucarelli addio a Ballando? Ecco cosa succede

Aumentano le indiscrezioni secondo cui Selvaggia Lucarelli dirà addio a Ballando con le Stelle. Ecco cosa succede

La prossima stagione di Ballando con le Stelle potrebbe riservare grandissime novità e sorprese per i telespettatori, amanti del talent show. Dal prossimo anno, infatti, la giuria potrebbe essere composta da membri differenti rispetto alla prossima stagione, con un cambiamento davvero notevole.

Si susseguono le voci e le indiscrezioni riguardo quella che sarà la composizione della giuria per la prossima stagione del talent show “Ballando con le Stelle”. Dal prossimo anno, infatti, Selvaggia Lucarelli potrebbe dire addio a Ballando con le Stelle. Ecco cosa succede e cosa dicono le informazioni che abbiamo in possesso.

Ballando con le Stelle: atteso l’addio di Selvaggia Lucarelli

L’anno prossimo potrebbe esserci una grossa novità riguardo la nuova stagione di Ballando con le Stelle. Secondo alcune indiscrezioni che da giorni si susseguono sempre di più, Selvaggia Lucarelli potrebbe dire addio a Ballando con le Stelle.

Dopo la scorsa stagione, infatti, la giornalista non è affatto sembrata entusiasta di come sia andata la stagione, stimolando alcune interpretazioni da parte del pubblico che sembra scommettere su un suo addio allo show condotto dalla bravissima Milly Carlucci.

Selvaggia, infatti, ha fatto capire che la sua partecipazione alla prossima stagione non sarà certa al 100%. Secondo TvBlog, infatti, ci potrebbero essere dei personaggi già prontissimi per prendere il suo posto in giuria. Ci sarebbero già dei nomi che la produzione starebbe valutando, in caso di forfait della Lucarelli.

Sempre secondo il blog specializzato in televisione e spettacolo, tra i nomi più gettonati per sostituire in giuria Selvaggia Lucarelli ci sarebbe Giancarlo Magalli. Il presentatore ha condotto nel 2021/2022 Una parola di troppo su Rai 2, dopo aver passato la consegna del suo storico programma “I fatti Vostri”.

Tra i possibili candidati a sostituire Selvaggia Lucarelli ci sono anche alcuni concorrenti dello show che hanno particolarmente colpito per la loro bravura e simpatia, oltre alle grandi capacità di intrattenere. Tra questi si fanno strada i nomi di Costantino Della Gherardesca, Platinettee e Morgan. Tuttavia, ad oggi non c’è ancora nulla di ufficiale e sembra che sarà la stessa Selvaggia Lucarelli a decidere se rinnovare per un ulteriore anno il proprio contratto.