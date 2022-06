Scrub per il corpo fai da te: non comprerai più gli altri

Nell’articolo di oggi potrete scoprire quanto è facile fare uno scrub per il corpo. Vediamo insieme cosa usare.

In commercio si trovano molti tipi di scrub, ma non tutti forse sono a conoscenza di quanto è facile farne a casa.

Per prima cosa, è necessario dire che questo tipo di prodotto andrebbe utilizzato almeno una volta a settimana, soprattutto perchè rinnova lo strato superficiale della nostra pelle. Andrebbe utilizzato sia sul corpo che sul viso.

In poche parole, lo scrub elimina le cellule morte: grazie al suo utilizzo la pelle sarà più luminosità ed avrà più vigore. Ed è per questo che è molto importante utilizzare lo scrub.

Nell’articolo di oggi, quindi, è possibile scoprire come fare per ottenere questo cosmetico. Ed è bene sapere che si utilizzeranno solo prodotti naturali.

Scrub: ecco le ricette del tutto naturali per farlo in casa

Uno dei più famosi esfolianti per il corpo è quello fatto con il miele. Quest’ultimo è molto importante perché aiuta anche a cicatrizzare e a combattere le infiammazioni della nostra pelle.

Ma cosa dovremmo fare per ottenere uno scrub al miele? Si dovrà solo mescolare questo prodotto con del gel puro d’aloe. Facendo così, si otterrà un impacco, che sarà molto utile quando volete rinfrescare la vostra pelle.

Se avete della frutta a casa, allora potete utilizzarla: infatti, quello che dovrete fare è scegliere un frutto maturo e schiacciarlo. In seguito, poi si dovrà aggiungere un cucchiaio di miele.

Una volta pronto, dovrete solo applicarlo sulla vostra pelle e lasciarlo agire. Poi potete passare al risciacquo.

Se, invece, volete provare a fare uno scrub per il vostro viso, allora potete provare ad utilizzare lo yogurt e lo zucchero di canna. Li dovrete mescolare per bene e poi applicarlo sul vostro viso. Anche in questo caso, dovrete prima lasciarlo agire per qualche minuto e poi risciacquare.

Ma se soffrite di brufoli, allora lo scrub emolliente all’avena fa per voi. Per preparare un impacco potrete utilizzare acqua o latte alla farina di avena. Oppure, se avete il latte di avena, si potrà aggiungere qualche cucchiaio di argilla bianca e un olio vegetale.

Prima di preparare questi scrub del tutto naturali, però dovrete prima verificare che non siete allergici a questi alimenti.