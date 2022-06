Acqua effervescente naturale: questa è la migliore

Ti piacerebbe scoprire qual è l’acqua effervescente naturale migliore? Grazie ad una recente analisi di Altroconsumo è possibile. Ecco cosa è emerso dalla ricerca.

Con le temperature in aumento è necessario idratare regolarmente il nostro corpo, in questo modo oltre ad accelerare il metabolismo, riusciremo a stare in salute. Per questo motivo, oggi vi riveleremo qual è l’acqua effervescente naturale migliore. Siete curiosi di scoprire di cosa si tratta? Vediamolo insieme.

Vi siete mai chiesti se l’acqua che comprate è effettivamente sana? Grazie all’associazione dei consumatori Altroconsumo, è possibile consultare la classifica delle acque migliori in commercio. Proprio loro, sono riusciti a mette a confronto ben 75 bottiglie di acqua minerale, analizzando quelle naturali, effervescenti e frizzanti.

Infine, hanno stilato una classifica generali, indicando le migliori per ogni tipo di categoria. Siete curiosi di scoprire quale sia la migliore acqua naturale in commercio? Scopriamo insieme la verità.

Acqua effervescente naturale: ecco qual è la migliore

Come dicevamo, Altro consumo ha analizzato 12 bottiglie di acque effervescenti naturali, grazie alle loro ricerche è possibile sapere qual è la migliore in commercio. Ovviamente per stilare una classifica, hanno dovuto analizzare vari fattori.

I parametri più importanti sono sicuramente il contenuto, quindi la presenza o meno di sali minerali o eventuali agenti contaminanti e metalli. E ancora, le caratteristiche della bottiglia, quindi la sua praticità e l’impugnatura. Ed infine l’etichetta, valutando la presenza o meno delle informazioni facoltative relative alla qualità dell’acqua.

Stando a quanto è emerso, l’acqua migliore in assoluto è la Sangemini, che ottiene 65 punti. Al secondo posto troviamo la Uliveto, che l’anno scorso era risultata migliore, con ben 59 punti. A seguire troviamo:

Lete 58 punti

58 punti Grazia 54 punti

54 punti Ferrarelle 52 punti

Quindi se volete acquistare le acque effervescenti migliori in Italia, vi consigliamo di prediligere una tra queste 5. Inoltre, ricordiamo che chi ha la possibilità potrebbe scegliere di consumare l’acqua del rubinetto. In questo, ridurremo la produzione di rifiuti in plastica e ridurremo i costi.

Ora non vi resta che correre ad acquistare una delle bottiglie di acqua sopra citate, vedrete sicuramente che il vostro organismo vi ringrazierà. Voi cosa ne pensate, siete d’accordo con questa classifica?