Uomini e Donne, Riccardo lo ha già fatto: i rumors sul cavaliere del dating show di Maria De Filippi, cosa succede con Ida?

Il ritorno di Riccardo Guarnieri negli ultimi mesi della scorsa edizione del dating show ha sicuramente scombussolato il trono over, e non soltanto il percorso di Ida Platano.

Dopo diverse frequentazioni, i due sembravano volersi riavvicinare ma poi una furente lite ha stroncato tutto sul nascere; mentre gli spettatori si chiedono cosa succederà tra i due a settembre, cominciano ad arrivare rumors su Riccardo Guarnieri.

Uomini e Donne, Riccardo lo ha già fatto? I rumors su di lui

Dopo la furente lite con Ida Platano, che ha praticamente chiuso la sua esperienza al dating show della scorsa stagione televisiva, Riccardo Guarnieri potrebbe aver già voltato pagina.

Stando a quanto riportato dall’esperto di gossip Amedeo Venza (e riproposto da Gossip e TV), il Guarnieri avrebbe già voltato pagina dopo la lite con la Platano; sul suo profilo Instagram infatti, Venza avrebbe ripostato alcune segnalazioni di fan, che hanno ‘beccato’ Guarnieri insieme ad una ragazza mora a Napoli.

Alcuni giorni fa, il cavaliere pugliese era stato avvistato a Bari sempre in compagnia di una ragazza, e potrebbe dunque essere alle prese con una nuova frequentazione; sicuramente nulla di strano, anche se al momento si tratta solamente di rumors e le foto non mostrerebbero con chiarezza il Guarnieri.

Ciò che sembra certo, a prescindere da un nuovo flirt o meno di Riccardo, è che con Ida le cose non possano ricominciare; dopo la sofferenza del passato, la Platano ha sperato che l’arrivo al dating show del suo ex le potesse dare l’opportunità di ricucire il rapporto.

I due sono arrivati a riparlarsi dopo anni, e alla fine anche a riuscire insieme; le cose però non sono andate come previsto e vecchie ruggini sono riemerse una volta che i due hanno cominciato a risentirsi in maniera più approfondita.

Riccardo tornerà a settembre al dating show? La presenza di Ida, salvo colpi di scena, pare scontata, mentre il cavaliere potrebbe anche decidere di lasciare di nuovo il programma.