Uomini e Donne: le vera reazione di Maria dopo la scelta

Ecco come ha reagito Maria De Filippi dopo la scelta di Veronica e Matteo. Telespettatori rimasti a bocca aperta

Reazione incredibile da parte di Maria De Filippi, storica presentatrice di Mediaset, tra le più amate in Italia. Dopo la puntata di Uomini e Donne, infatti, la conduttrice e ideatrice del programma si è lasciata andare ad una reazione che ha lasciato di stucco moltissimi telespettatori.

Matteo Farnea e Veronica Rimondi, infatti, hanno parlato della loro storia e degli impegni che stanno passando insieme, lasciandosi andare ad una rivelazione che ha stupito in molti. Ecco che cos’hanno detto in un’intervista su Nuovo.

Uomini e Donne, la reazione di Maria De Filippi al retroscena

Matteo Farnea e Veronica Rimondi hanno rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo. La nuova coppia ha parlato della loro storia, ammettendo che tra di loro c’è grande affiatamento. Il corteggiatore ha infatti ammesso che era molto nervoso riguardo la scelta di Veronica e i aver provato una grandissima emozione alla fine.

Prima di entrare a far parte del programma Veronica Rimondi aveva avuto un periodo piuttosto difficile e partecipare ad Uomini e Donne è stata una grandissima occasione per lei. Fin da subito è riuscita a conoscere Matteo, trovando grandissima affinità e attrazione per l’ex corteggiatore, rivelando che Matteo sarebbe stata la prima scelta. La reazione di Maria è stata incredibile.

“Lei è stata molto contenta per noi – ha detto la bella Veronica a “Nuovo” – Quando ha capito che avrei scelto Matteo, mi ha detto: ‘Portatelo via perché è il ragazzo giusto per te!’ Maria è una donna straordinaria e per me è stato un grande onore conoscerla”.

La storica presentatrice di Mediaset è stata infatti molto contenta per la scelta di Veronica, rivelandosi davvero lungimirante. L’ex tronista, infatti, ha ammesso di stare molto bene con Farnea e non potrà mai ringraziare abbastanza Maria.

I due hanno inoltre annunciato che è tutto pronto per la prima vacanza insieme. La coppa si concederà un po’ di relax in Giordania, a Petra. Il viaggio sarà un viatico per quella che è l’inizio della loro storia d’amore che tutti augurano possa essere la più lunga e dolce possibile. In bocca al lupo Matteo e Veronica!