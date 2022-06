Amici: svolta epocale alla conduzione, Maria vuole lasciare?

Amici, la richiesta di Maria De Filippi stupisce tutti: la nota conduttrice Mediaset sembra essere pronta al colpo di scena

Da più di due decenni il talent show di Canale 5 lancia tantissimi ragazzi nel mondo della musica e della danza; il programma è seguitissimo e amato dal pubblico, tanto che anche quest’ultima edizione si è dimostrata entusiasmante.

A quanto pare però Maria De Filippi, che ha fatto nascere e crescere il programma, per il prossimo anno sarebbe pronta a stupire tutti quanti con una mossa davvero a sorpresa; ecco di cosa si tratta, nel caso venisse confermata la voce sarebbe un colpo di scena clamoroso.

In tutti questi anni, la De Filippi è stata l’anima di Amici; la conduttrice, oltre a saper gestire perfettamente le varie dinamiche del programma, è sempre un punto di riferimento per tutti i giovani ragazzi della scuola.

Stando a quanto riportatato da Dagospia, la De Filippi sarebbe però pronta a lasciare la conduzione a uno dei volti emergenti Mediaset, da molti designata proprio come sua erede: Silvia Toffanin.

L’ex-letterina ha spopolato col suo Verissimo, portando a diventare un programma seguitissimo; il doppio appuntamento del week-end quest’anno è stato molto apprezzato dal pubblico e con molta probabilità verrà riproposto anche nella prossima stagione televisiva.

Stando alle voci riportate, la Toffanin potrebbe comunque non sostituire del tutto la De Filippi; Maria sarebbe intenzionata infatti a coinvolgerla nella prima parte del talent show, quella del daytime, non è chiaro se lasciandole spazio quotidianamente nel pomeriggio oppure per la puntata del sabato.

Al momento, si tratta soltanto di voci e non ci sarebbe nulla di confermato, ma in caso succedesse davvero si tratterebbe di una svolta epocale per il talent show; qualcosa di simile era successo solamente con lo spin-off Amici Celebrities, quando la conduzione è stata affidata a Michelle Hunziker.

In quel caso, il pubblico non gradì molto il ‘passo indietro’ della De Filippi; con la Toffanin succederà lo stesso, qualora davvero venisse coinvolta? Prossimamente, in caso, ne sapremo di più.