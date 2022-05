Uomini e Donne, Maria de Filippi se la ride: queste ultime puntate del dating show di Canale 5 stanno davvero sorprendendo.

Per questo rush finale Uomini e Donne sta regalando tantissimi colpi di scena e, specie come nell’ultima puntata, anche dei momenti quasi da soap opera. Mentre tutti sono in attesa della scelta di Veronica e Luca, che stanno stringendo coi loro corteggiatori, a dominare la scena è il trono over.

Nell’ultima puntata infatti, tranne il momento dedicato alle esterne di Luca con Lilli e Soraia, a dominare la scena sono stati assolutamente loro due, con l’assenza di Tina che si è fatta parecchio sentire.

Uomini e Donne, Maria de Filippi se la ride con loro due: ecco cosa è successo

La puntata ha ripreso lì dove si era interrotta, con la crisi avuta da Riccardo Guarnieri dopo aver sentito la canzone utilizzata per la proposta di matrimonio a Ida Platano.

Rientrati in studio, è stato il momento della dama che, a centro studio (e come prevedibile dato l’invito a riprovarci a Guarnieri) chiude la frequentazione con Marco.

Il ragazzo ha qualche momento di scontro con Riccardo, ma poi esce di scena abbandonando lo studio; a questo punto, Ida aspetta delle risposte da Riccardo che però stentano ad arrivare.

Il cavaliere insiste su ragionamenti che tutti, compresi Gianni e Maria, stentano a comprendere; andando avanti con la discussione, la Platano esce furiosa dallo studio inveendo contro Riccardo.

La De Filippi prova ancora a cercare di ragionare con Riccardo, spingendolo a tirare fuori ciò che pensa; nel dialogo scappa anche una battuta, con la conduttrice che invita, ridendo e in maniera spiritosa, il cavaliere ad andare a dire ad Ida che la sua reazione è stata esagerata.

Riccardo raggiunge Ida fuori dallo studio e a quel punto viene ripreso il loro confronto; rientrati in studio, la risposta di Guarnieri tarda ad arrivare fino a quando, anche spinto da Armando, chiede ad Ida di andare a cena, ricevendo una risposta positiva.

Alla fine, sembra che i due siano intenzionati a riprovarci; sarà davvero così? Il pubblico aspetta con ansia di sapere l’esito del loro incontro e di assistere ad un nuovo confronto in studio.