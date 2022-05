Simona Ventura: adesso può dire a tutti il segreto

Dopo aver provato tanta paura e preoccupazione, Simona Ventura ha potuto dire finalmente a tutti il suo segreto: ecco cosa

La vita dei personaggi famosi non è contornata in continuazione di belle notizie e giornate perfette. Anche per loro, infatti, ci sono momenti particolarmente difficili da affrontare. È il caso della bella presentatrice Simona Ventura che, dopo aver provato tanta paura e preoccupazione, ha potuto finalmente dire a tutti il suo segreto.

Si tratta delle condizioni di salute di sua madre che, nell’ultimo periodo, ha dovuto affrontare alcune peripezie e difficili giornate in ospedale. Colpa di un infortunio che ha portato parecchia preoccupazione nella famiglia della conduttrice della Rai. Ecco cosa è successo davvero.

Simona Ventura e sua madre: “Terza volta in ospedale in 1 mese”

Nelle scorse settimane Simona Ventura, una delle conduttrici più apprezzate e conosciute nell’intero panorama della televisione italiana, ha dichiarato di aver passato parecchio tempo con la sua mamma. A causa di alcuni problemi di salute che hanno colpito la madre, la famosa conduttrice ha affrontato parecchie difficoltà.

Dopo avvenimenti e preoccupazioni che hanno tenuto in allerta la sua famiglia, nell’ultimo periodo si è aggiunto anche un infortunio che ha colpito la madre della conduttrice. Non è stato un periodo facile per la Ventura, infatti, dopo il covid e il male che ha colpito il suo compagno Giovanni Terzi.

A raccontare ciò che è successo è stata la stessa Simona Ventura tramite un post su Instagram. La donna ha pubblicato una foto in cui si intravede sul viso la stanchezza di questi giorni. La presentatrice è in compagnia di sua mamma, Anna Pagnoni e nella descrizione annuncia che il momento difficile sembra essere finalmente rientrato.

La mamma della Ventura ha dovuto infatti affrontare un periodo molto lungo di ricovero, che si è aggiunto ad altre due occasioni in cui hanno dovuto rivolgersi all’ospedale. La donna, infatti, ha avuto un incidente che le ha causato la rottura del femore, per la terza volta in poco tempo.

Si tratta di uno degli incidenti più frequenti tra le persone anziane che, purtroppo, portano ad una lunga degenza. Tuttavia, nel post si intravede una Simona scherzosa e piuttosto serena che, dopo un serio spavento, può finalmente rilassarsi e godersi la sua mamma.