Sonia Bruganelli: la sua reazione dopo l’operazione

Sonia Bruganelli, dopo l’intervento chirurgico, è tornata sui social. Come sta l’ex opinionista del Grande Fratello Vip?

Non ha mai avuto peli sulla lingua, Sonia Bruganelli, forse anche questo Alfonso Signorini l’ha voluta con sé nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip, nel ruolo di opinionista, accanto ad Adriana Volpe.

Ed anche questa volta, non si è nascosta come fanno molte donne dello spettacolo (ma non solo), nonostante sia ben visibile a tutti, dopo che ha voluto fare un ritocchino.

A 48 anni la moglie di Paolo Bonolis si è voluta regalare un intervento agli occhi, ovvero la blefaroplastica superiore, ossia l’intervento che permette di eliminare la pelle in eccesso dalle palpebre ringiovanendo lo sguardo.

E su Instagram, la Bruganelli mostra orgogliosa il risultato. Prima però di far vedere il successo di questo intervento, si era mostrata in tutte le sue fasi, ovvero anche con i cerotti sugli occhi e ci scherza su, scrivendo accanto alla foto postata sempre sui social “Only the brave!!! 😜🦄 Marco Salvati è voluto venire a vedere il miracolo degli occhi che lacrimano 😂😂😂 Ed io mi ero stancata di stare a casa 🤷‍♀️🤪 p.s credo di aver esagerato con il copri occhiaie”.

Sonia Bruganelli: come sta dopo l’intervento agli occhi?

La moglie del grande presentatore di Mediaset ha mostrato a tutti quanti il risultato di questa operazione, che le ha cancellato le palpebre cadenti, eliminando la pelle in eccesso.

Sonia Bruganelli ora è felice di far vedere i suoi meravigliosi occhi celesti. Ed accanto alla foto sui social ha scritto “Scusate la franchezza ma non riesco a farne a meno”, con tanto di hashtag “occhi”.

Di solito, ogni cosa che pubblica l’ex opinionista del GF Vip scatena i suoi haters. Ma questa volta anche loro si sono arresi davanti a quello che ha fatto la Bruganelli.

I suoi follower sotto la foto non possono fare altro che scrivere che sta benissimo, anzi c’è anche chi ironizza su chiedendole di prendere un appuntamento!

Anche se qualcuno, però, ha notato le sue ciglia. A molti non piacciono e le trovano esagerate. Ma anche in questo caso, l’imprenditrice ha risposto per le rime scrivendo “si, ma le ho pagate eh!!!”.