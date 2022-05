Caterina Balivo e la notizia che tutti aspettavano: la conduttrice sorprende tutti quanti con un annuncio, eccolo.

Caterina Balivo è prontissima ad aprire un nuovo capitolo della sua carriera lavorativa; la conduttrice di Aversa è stata di recente al centro di alcune voci sul suo futuro, tanto che secondo alcuni sarebbe stata pronta a partecipare alla nuova edizione di Ballando con le stelle.

Le voci sono state smentite dalla stessa Balivo, che ha parlato di fake news; infatti, come annunciato ora da lei stessa, l’aspetta una nuova avventura, che sarà però lontana dalla Rai.

Caterina Balivo e la notizia che tutti aspettavano: ecco il suo nuovo progetto

Dopo aver condotto Vieni da me e aver partecipato nella giuria della scorsa edizione de Il Cantante Mascherato, la Balivo è pronta a salutare la Rai ed iniziare una nuova avventura per Tv8.

Ad annunciare il nuovo progetto è stata la stessa Balivo con un post lunghissimo su Instagram, facendo finalmente chiarezza sul suo futuro lavorativo; sono in molti i fan che non vedono l’ora di rivederla in tv e, a quanto pare, saranno presto accontentati.

“Da sempre mi chiedete “Quando torni in tv?”. E io vi dicevo: “quando ci sarà un progetto che mi piace”. E allora…prossimamente ci vedremo in prima serata con “Chi vuole sposare mia mamma?” scrive la conduttrice in un post su Instagram.

Come rivelato da lei stessa, questo nuovo programma di Tv8 sarà un dating davvero molto inedito; alcuni figli saranno protagonisti per far incontrare l’amore alla propria mamma.

“La mamma non dovrà sposare nessuno… ma se anche solo grazie a questo programma inizia una nuova storia d’amore, tutti noi ne saremo contenti, in primis il figlio che l’accompagna!” scrive la Balivo.

Insomma, è davvero tutto pronto per vedere la conduttrice di Aversa ritornare in televisione, anche se al momento sembra non ci siano ulteriori dettagli sulla messa in onda; a prescindere dalla data, Caterina ci sarà e sembra davvero molto entusiasta di questo nuovo progetto.