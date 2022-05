Vediamo meglio insieme che cosa vediamo in questa puntata della prima stagione della nostra soap opera targata Rai.

Anche oggi, 26 maggio, abbiamo modo di vedere una nuova puntata del Paradiso delle Signore, ovvero la soap opera che ha incantato un numero sempre crescente di telespettatori.

In questo momento stanno per terminare anche le puntate della prima serie che sono andate in onda nei giorni scorsi, e dovrebbero iniziare a brevissimo le riprese dell’ottava stagione che andrà in onda a settembre.

Il paradiso delle signore: Pietro viene arrestato

Iniziamo con il dire che Vittorio ha deciso di dire addio per sempre a Teresa e vuole cambiare tutto, tanto che ha deciso di abbandonare il paradiso, Pietro ha capito le azioni del suo amico ed è praticamente sicuro che non tornerà mai indietro.

La Iorio non sembra essere disposta a cambiare, ma forse non è tutto perduto per sempre, perchè il direttore del Paradiso decide di chiarirsi con la donna e le racconterà il suo triste passato.

Come prima cosa gli presenta Ettore, ovvero il proprietario del chiosco che anni prima lo aveva aiutato a farsi una nuova vita, ovviamente Teresa non resta impassibile e forse si sta facendo nuovamente largo un sentimento che c’è.

Pietro, nel mentre, cerca di risolvere i suoi problemi con Teresa e di avere nuovamente la fiducia della ragazza, ma dovrà, allo stesso tempo, calmare Andreina, perchè scopre dai genitori i piani del Mori e capisce che è stata ingannata.

Per questo motivo, arriva in ufficio da Pietro con una pistola in mano perchè vuole pareggiare assolutamente i conti, ma il direttore riesce a disarmarla e promette di non fare nessuna denuncia, e riesce a convincere Carlo a non vendicarsi.

Ma, come è facile pensare, la tranquillità durerà molto poco, perchè quando Teresa va dal suo amore per confessargli cosa prova per lui, l’uomo viene arrestato, perchè il Mandelli ha trovato il modo di farlo grazie alla testimonianza di Jacobi.

Vedremo anche la triste notizia che arriva al Paradiso, ovvero che l’Andrea Doria è affondato, e tutti i pensieri vanno a Galli, dove il fratello si era imbarcato per cambiare completamente vita.

Dopo poco arriva la bella notizia che l’uomo è stato salvato, e nel mentre Anna affronta la moglie di Massimo, ma la donna, senza problemi l’avvisa che è stata ingannata perchè l’ha spinta ad abortire anche se lei voleva tenere il piccolo.

Fortunatamente può contare sul sempre presente Quinto che a breve la sposerà, Lucia, invece, distante dal marito, in questo momento, promette a Giovanni e al figlio che vuole unire nuovamente la famiglia.

Non ci resta che attendere il nuovo appuntamento per capire che cosa succederà sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 circa su Rai1.