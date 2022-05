Vediamo insieme che cosa ci aspetta per quanto riguarda il nuovo appuntamento con la nostra soap opera preferita.

Anche oggi, 26 maggio, abbiamo modo di vedere una puntata di Brave and Beautiful, ovvero la soap che arriva dalla Turchia e che ci fa rimanere incollati al piccolo schermo da un paio di anni.

Come abbiamo avuto modo di vedere le vicende diventano sempre più complicate ed intrecciate l’una con l’altro in particolar modo dopo l’omicidio che c’è stato , o meglio che ci sono stati, perchè sono più di uno.

Brave and Beautiful: Cesur e Mihriban nuovamente insieme

Iniziamo con il dire che Mihriban in questo momento prova un forte sentimento, o meglio, fortissimo verso Tahsin, come quando si amavano veramente, la mamma di Bulet, infatti da giovanissima lo amava in modo incredibile.

Anche il Korludag senior provava un forte sentimento per la donna ma alla fine, ovvero quando dovevano fare il grande passo non si è presentato all’altare ed ovviamente da quel momento in poi la donna prova un sentimento negativo nei suoi confronti.

Ma ha anche fatto un bellissimo sogno, ovvero quello di diventare il nuovo sindaco di Korludag, la donna infatti vuole dare alla cittadina una guida giusta ma allo stesso tempo togliere Tahsin, ovvero togliere la persona che ha sempre e solamente guardato quello che faceva comodo a lui.

Dopo, quindi, il discorso in pubblico, l’Aydinbas inizia a preparare il suo comizio elettorale e chiede l’aiuto ed il parere di Cesur, ma fa di più chiede di esporsi a suo favore in pubblico.

Il giovane, da quando è arrivato in città ha trovato in questa donna una persona sempre al suo fianco, una vera e propria amica ed alleata, e poi non dimentichiamoci che tutti e due vogliono vendicarsi, ognuno per un motivo di verso, del Korludag Senior.

Ecco che non rinuncerebbe mai alla proposta fatta dalla donna e mentre parla al comizio elettorale promette a tutte le persone che la voteranno che avranno giustizia per il loro caso o per quello che serve.

Non ci resta che attendere le prossime puntate, sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 16.55 circa su Canale 5 per capire cosa succederà, veramente, con le elezioni che ci saranno a breve!