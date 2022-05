Giulio Andreotti: avete mai visto i suoi 4 figli? Eccoli

Giulio Andreotti ha avuto solo un grande amore in tutta la sua vita, dalla quale ha avuto quattro figli. Li avete mai visti?

Sulla sua vita privata non si è mai saputo molto, Giulio Andreotti l’ha sempre divisa dalla sua vita passata in politica.

Nato il 14 gennaio del 1919, nella sua lunga vita, il senatore a vita ha avuto solo un grande amore, quello per Livia Danese. Si sono conosciuti mentre andavano ancora al liceo. Sono stati sposati per oltre 60 anni: un amore unico e vero il loro, dal quale sono nati quattro figli, due maschi e due femmine.

Livia Danese, in famiglia, era soprannominata, “La Marescialla”, in quanto ha impartito ai figli un’educazione molto rigida.

Non si hanno molte notizie sui loro figli, ma sembra che nessuno abbai voluto seguire le orma del padre, morto a Roma il 6 maggio del 2013.

Giulio Andreotti: avete mai visto i suoi figli?

Ma cosa fanno ora i figli di Giulio Andreotti e Livia Danese? Il primogenito Lamberto ha 63 anni ed è attualmente CEO del Bristol Meyers Squibb, una delle principali aziende farmaceutiche a livello mondiale. E vive negli Stati Uniti.

Stefano, il suo secondogenito, invece, di anni ne ha 61 ed è sposato. Ha un figlio, che dovrebbe avere circa 20 anni. È un dirigente della Siemens ed abita a Roma.

Stefano e Marilena, la terzogenita, si levano circa un anno. Forse, dei quattro figli è quello che si sa di meno. Per alcuni anni è stata sposata con un diplomatico ed ha vissuto in Messico. Ora, invece, è tornata a vivere in Italia.

L’ultima figlia, invece, si chiama Serena, ha 58 anni ed è capo redattore presso l’Enciclopedia Italiana Treccani.

È sposata con giornalista e funzionario Rai, Marco Ravaglioli, ed insieme hanno due figli: la grande si chiama Giulia ed ha 33 anni, mentre il secondogenito si chiama Paolo, che di anni ne ha 28.

I quattro figli di Giulio Andreotti non hanno voluto seguire le orma del papà e fanno una vita lontana dai riflettori.

Il senatore a vita della sua famiglia parlava molto poco, preferendo sempre che i suoi figli non finissero sotto la luce della ribalta.