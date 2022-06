Grande Fratello: la confessione dell’ex concorrente, non riesce più a lavorare

Arriva un duro sfogo dell’ex concorrente del Grande Fratello. Roberta Beta annuncia: “Da un anno non lavoro”

Ha pubblicato un commovente video su Instagram la ex gieffina che ha spiegato ai fan la sua attuale difficile situazione. In un post condiviso sul suo account Instagram ufficiale, Roberta Beta ha parlato di quelli che sono i suoi attuali problemi e della sua carriera.

Secondo la Beta, ultimamente non riesce più a lavorare. Una situazione che ha messo in serie difficoltà la sua autostima e la sua fiducia nel futuro. Ecco, quindi, cos’ha detto Roberta Beta a proposito della sua vita e qual è stata la reazione dei fan che la seguono sui social.

Si sfoga Roberta Beta: “Da un anno non lavoro”

In uno struggente video pubblicato su Instagram, l’ex compagna di Marina La Rosa e Pietro Taricone ha parlato di quella che è la sua attuale vita lavorativa che la sta rattristando molto e che ha dato una scossa negativa alla sua autostima.

“Oggi la mia giornata è vuota perché manca il lavoro – ha dichiarato Roberta Beta ai suoi fan – Oggi lo accuso e lo voglio condividere, perché è un anno che non lavoro. Cioè faccio cose, ne faccio tante ma il lavoro retribuito manca e francamente l’autostima va a finire sotto i piedi”.

Dunque, la denuncia social del mancato lavoro ha provocato una grande reazione dei fan, i qual non si aspettavano una situazione così difficile per la Beta. Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello, infatti, Roberta ha ricoperto molte posizioni lavorative. Per cinque anni, infatti, è stata inviata de La vita in diretta con Michele Cucuzza. Inoltre, ha avuto grane esperienza in radio come opinionista e speaker radiofonica.

Ma non c’è stato lavoro solo nello spettacolo e nella comunicazione. Nel 2016, infatti, c’è stata la sua candidatura alle elezioni comunali a Roma, senza però essere eletta. Poi è arrivato il momento difficile: dopo le difficoltà lavorative, infatti, la Beta ha cambiato agente per cercare un nuovo impiego, senza però successo.

Roberta Beta è legata sentimentalmente allo scenografo Paolo Attardo, con cui ha iniziato una storia d’amore da circa due anni. Dopo aver legato moltissimo con l’uomo, Roberta si è dichiarato molto innamorata dello scenografo, con cui ora condivide la sua vita.