Il borotalco è uno strumento decisamente accessibile, che si presta a diversi utilizzi nei campi più svariati. Scopriamoli insieme.

Sentiamo parlare spesso del borotalco, ma cos’è nello specifico? Sostanzialmente, si tratta di una polvere finissima ottenuta dall’unione di talco, acido borico e in alcuni casi carbonato di magnesio, ossido di zinco, undecilenato di zinco ed essenze volte ad ottenere la classica profumazione. Esso vanta diverse proprietà, tra cui sicuramente la nota capacità assorbente, ma anche rinfrescante, lenitiva, emolliente ed antisettica.

Generalmente, il suo utilizzo viene associato per lo più all’igiene personale. L’uso classico è relativo ai più piccoli: i genitori e tutori, per evitare che il pannolino irriti la pelle dei neonati, spesso applicano una dose modesta di borotalco sulle gambe e sui glutei. Questo permette di assorbire umidità e sudore, ma anche di lenire la pelle qualora si presentino delle particolari irritazioni. Eppure, questo prodotto semplicissimo e facilmente reperibile, può essere utilizzato in altri mille modi diversi. Approfondiamo insieme l’argomento nel prossimo paragrafo.

Borotalco: i mille usi che non immagini

Prima di tutto, grazie alla profumazione intensa e alla sua capacità assorbente, il borotalco può essere utilizzato per eliminare i cattivi odori su capi di abbigliamento e superfici varie. Ad esempio, potete lasciarlo agire per qualche ora all’interno delle scarpe da ginnastica, in modo da assorbire umidità e sudore e conferire loro nuovamente una profumazione adeguata. In secondo luogo, è possibile utilizzarlo per eliminare tracce di unto: avete notato una macchia d’olio che non vuole andare via? Applicate un velo di polvere e lasciate che agisca tutta la notte, il giorno dopo la macchia sarà sparita. Eppure, non è finita qui.

Come abbiamo accennato in precedenza, il borotalco vanta proprietà antisettiche, per questo motivo è possibile utilizzarlo per allontanare insetti e formiche. Fondamentalmente, la polvere rende l’ambiente poco confortevole, di conseguenza i nostri piccoli ospiti indesiderati si vedono costretti a trasferirsi altrove. Infine, esso può essere utilizzato per un problema particolarmente comune: vi è mai capitato di dover districare catenine di argento e oro senza successo? Bene, potete semplicemente spolverare il gioiello con un po’ di borotalco. Districare la catenina diventerà un’operazione facilissima! Provare per credere.

Insomma, parliamo di un prodotto che in genere possediamo tranquillamente nelle nostre case e che si presta a diversi utilizzi, anche poco conosciuti. I cinque di cui abbiamo parlato sono solo alcuni dei tanti. Esso può diventare il protagonista della vostra beauty routine, così come delle faccende domestiche. Una polvere incredibile, associabile decisamente ad un tutto in uno.