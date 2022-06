Arisa e Vito Coppola: e’ ancora tutto vero? La voce

Poche settimane fa, divenne ufficiale la notizia secondo cui Arisa e Vito non stessero più insieme. Eppure, sembra che qualcosa sia cambiato.

Durante le puntate di Ballando con le stelle – edizione che vide vincitrice proprio Arisa – tutti i telespettatori poterono notare il feeling intenso tra la cantante e il suo partner di ballo, Vito Coppola. Tutti noi ricordiamo il bacio appassionato che sconvolse l’interprete durante una delle performance, tanto che in pochi credettero alla dichiarazione secondo cui tra i due ci fosse solo una bella amicizia. Dopo la fine del programma, le stories e le foto di coppia cominciarono ad invadere il web, confermando ed ufficializzando la loro storia d’amore.

La collaborazione nella trasmissione Il cantante mascherato, programma condotto anch’esso da Milly Carlucci, rappresentò il colpo finale di Cupido. I due cominciarono a parlare di convivenza, di progetti di vita insieme, mostrandosi su Instagram sempre particolarmente affiatati, innamorati ed uniti. Dopodiché, qualche settimane fa, gli utenti più svegli e curiosi notarono un allontanamento tra i due. La separazione raggiunse il culmine quando la coppia decise di non seguirsi più su Instagram. Detto questo, possiamo considerare conclusa la storia tra Arisa e Vito Coppola? A quanto pare, no.

Arisa e Vito Coppola di nuovo insieme? La verità

Dopo settimane di rumors, sembra sia arrivata la prova secondo cui la storia d’amore tra Arisa e Vito Coppola stia in realtà proseguendo a gonfie vele. La coppia infatti è stata colta in fragrante dai paparazzi lungo i Navigli: pare che la cantante fosse molto affettuosa con il suo partner di ballo e che i due stessero passeggiando mano per la mano. Insomma, tutto sembrava furche un’amicizia nata a seguito della conclusione di una relazione amorosa. Arisa e Vito quindi stanno ancora insieme?

Probabilmente, come del resto accade in ogni coppia, i due devono aver passato un momento di crisi ed ora pare che sia tornato il sereno. Parliamo infatti di un feeling e di una chimica che rende difficile un’eventuale separazione. Poco importa che i due abbiano più di dieci anni di differenza: Vito Coppola infatti ha 29 anni. Inoltre, la paparazzata consente di confutare la tesi secondo cui il ballerino avesse tradito la cantante con una collega.

In seguito alla presunta separazione infatti, in molti avevano ipotizzato ad un tradimento di Vito Coppola ai danni di Arisa, gesto in cui la terza incomoda sarebbe stata Lucrezia Lando. L’argomento era già stato affrontato dal ballerino, il quale aveva dichiarato che la Lando fosse solo un’amica, niente di più. Per ufficializzare il ritorno di fiamma, dovremo aspettare la conferma da parte dei diretti interessati.