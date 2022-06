Uomini e Donne: parlano Veronica e Matteo

Veronica Rimondi torna a parlare della sua scelta a Uomini e Donne, l’ex tronista ha confessato il motivo che l’ha portata a prendere questa decisione. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Uomini e Donne è sicuramente uno dei programmi più seguiti dal pubblico a casa. Da sempre i telespettatori osservano con estrema attenzione le dinamiche che si creano tra i tornisti e corteggiatori. Qualche giorno fa è andata in onda l’ultima puntata, proprio l’ex tronista è tornata a parlare della sua scelta.

Stiamo parlando di Veronica Rimondi, come ben sappiamo la ragazza ha deciso di uscire dalla trasmissione con Matteo Farnea. Proprio nelle ultime ore, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Nuovo, svelando alcuni dettagli inediti sulla sua scelta.

Veronica, durante l’intervista ha risposto alle domande estrema disinvoltura, non facendo mistero di essere andata oltre l’apparenza, infatti ha ammesso “può sembrare essere il classico ragazzo belloccio, però io sono andata oltre l’apparenza“.

Le sue dichiarazioni non sono di certo finite qui. Siete curiosi di scoprire le sue parole? Vediamole insieme.

Veronica torna a parlare della sua scelta a Uomini e Donne, ecco le sue parole

Qualche ora fa, Veronica Raimondi ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Nuovo. Proprio durante questo momento ha deciso di rivelare alcuni retroscena della sua esperienza a Uomini e Donne.

Veronica, ha anche raccontato di come Maria De Filippi ha reagito alla sua scelta, stando a quanto ha rivelato, la conduttrice le ha consigliato di “portarselo via” considerandolo il ragazzo giusto per lei. L’ex tronista è molto grata a Maria per averle dato questa occasione, tant’è che ha continuato a ringraziarla.

Infine, la giornalista ha chiesto a Veronica cosa si aspetta dal futuro e soprattutto se le piacerebbe intraprendere una carriera televisiva. La ragazza ha ammesso di non aver in mente di partecipare a nessun reality o show televisivo. Ma nel caso dovesse arrivare una proposta allettante la valuterebbe volentieri.