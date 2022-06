Incidente sulla statale Maglie-Lecce: Christian Stomeo era alla guida della sua auto quando ha perso il controllo del veicolo, poi la triste fatalità.

Tragedia per un ragazzo di 29 anni, Christian Stomeo, nelle scorse ore sulla Maglie-Lecce, in Puglia: È successo all’altezza del km 975,300 in località Zollino.

Un ragazzo di 29 anni, originario di Scorrano ma residente a Martano, ha perso la vita in seguito ad un doppio incidente stradale. Secondo una prima ricostruzione della tragedia, il 29 enne era al volante della sua Opel Corsa quando, non lontano dal punto in cui la strada si restringe a causa di alcuni lavori in corso, ha perso il controllo dell’auto che si è ribaltata. Il giovane è riuscito a scendere vivo dall’abitacolo riportando solo lievi ferite. Subito dopo però è avvenuta la tragica fatalità: la sua auto rimasta al centro della carreggiata, è stata scansata dalle vetture di passaggio, tranne da una, guidata da un altro 29enne di Muro Leccese che forse, non riuscendo ad evitare l’ostacolo, ha urtato violentemente la vettura facendo sbalzare Christian contro un albero. L’impatto è stato fatale per il giovane che è morto sul colpo. Per Stomeo non c’è stato più nulla da fare. Quando un’ambulanza del 118 ha raggiunto il tratto della statale 16, dove si era verificato l’incidente, il suo cuore aveva già smesso di battere. Con lui viaggiava anche una ragazza di 31 anni, che, trasferita in ospedale in codice giallo, è stata ricoverata con lievi ferite. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della stazione di Soleto e della Compagnia di Maglie per i rilievi del caso. Spetterà a loro stabilire con esattezza come siano andati i fatti. Presente anche il personale dell’Anas. Il sinistro ha comportato la chiusura del tratto interessato, creando non pochi disagi alla circolazione, anche a causa dei lavori che stanno interessando la strada. Il traffico, infatti, è stato deviato con indicazioni in loco.