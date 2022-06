Carlo Conti: festeggia la bellissima notizia

È un’occasione speciale quella che Carlo Conti, insieme a sua moglie Francesca, ha festeggiato nei giorni scorsi

È certamente uno dei presentatori più amati e conosciuti nel panorama dello spettacolo italiano. Carlo Conti ha voluto festeggiare con grande felicità un avvenimento che ha rappresentato uno dei momenti più belli della sua vita, che ha potuto condividere con la sua dolce metà.

Carlo Conti ha infatti festeggiato 10 anni di matrimonio con la sua bellissima moglie, Francesca Vaccaro. I due si sono sposati nel 2012 e hanno condiviso la propria vita insieme, dando alla luce anche un figlio. Ecco le parole di Conti per festeggiare questo bellissimo avvenimento.

Carlo Conti festeggia 10 anni di matrimonio con Francesca

Passare la vita con la persona che ami è una delle cose più importanti in assoluto. Condividere attimi di gioia, dolore, paura e felicità con la dolce metà è sicuramente un valore aggiunto per l’esistenza di una persona e, proprio per questo, raggiungere un traguardo importante è certamente bellissimo.

Proprio per questo Carlo Conti ha festeggiato 10 anni di matrimonio con sua moglie, Francesca Vaccaro, stilista ed ex costumista di Domenica In. I due si sono innamorati e nel 2012 hanno deciso di sposarsi dando alla luce, due anni dopo, Matteo che oggi ha 8 anni. Per ricordare questo importante traguardo, Conti ha rilasciato una bellissima intervista sul settimanale Chi.

I due si sono conosciuti a Domenica In nel 2001, quando lui conduceva il programma e lei lavorava dietro le quinte come aiuto costumista. I due si sono innamorati e hanno iniziato una splendida storia d’amore, con il matrimonio nel 2012.

“Per me esiste una vita prima e dopo Francesca – ha dichiarato il conduttore – perché, grazie a lei, sono passato dall’io al noi”. I due si sono sposati il 16 giugno 2012, ben 10 anni dopo il loro primo incontro. È stato lo stesso conduttore, infatti, ad ammettere di averci messo del tempo prima di chiederle di sposarlo e darle una grossa mano è stata la bella Antonella Clerici.

“Ora vai da lei con l’anello di fidanzamento – ha detto la conduttrice – e dici che fai sul serio, oppure non ti avvicinare”. Cosi il conduttore ha deciso di andare dalla bella Francesca e le ha chiesto di sposarla: sei mesi dopo i due sono convogliati a nozze.