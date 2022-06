Charlene di Monaco, è successo anche a lei: la principessa monegasca continua a vivere un periodo difficile, pieno purtroppo d’ostacoli.

L’ultimo anno è stato sicuramente da dimenticare per Charlene di Monaco, amata principessa monegasca che ha dovuto affrontare diversi problemi di salute. Per molti mesi, a causa di un’ infezione all’orecchio che le ha dato numerosi problemi, è rimasta bloccata in Sudafrica; a quanto è stato riportato negli scorsi mesi, la principessa ha subito diversi interventi chirurgici ed è stata parecchio male, oltre che impossibilitata per ovvie ragioni a prendere l’aereo.

Negli ultimi mesi, sembrava che finalmente Charlene, di nuovo a casa, potesse riprendere una vita normale, ma la riabilitazione è molto difficile e a quanto pare ora è stata frenata da un nuovo ostacolo.

Charlene di Monaco, è successo anche a lei: nuovo problema per lei

Stando a quanto riportato da Il Corriere della Sera (e di conseguenza da numerose altre testate giornalistiche) la principessa Charlene sarebbe attualmente in isolamento dopo aver contratto il COVID-19.

Purtroppo, anche Charlene di Monaco è risultata positiva e dunque, oltre ai problemi pregressi di salute, ora si trova stando alle notizie ad affrontare anche il virus che ha messo in ginocchio il mondo intero.

Di recente, avevamo visto la principessa presenziare vicino ad Alberto ad un importante evento come il Gran Premio di Formula 1 di Montecarlo, una delle tappe più seguite e rinomate della competizione; a causa della positività però, come riportato, la principessa si è trovata a dover annullare alcuni eventi pubblici, tra cui uno sportivo organizzato dalla sua fondazione.

L‘assenza pubblica di Charlene intristisce tutti i suoi sudditi, in primis preoccupati come ormai diversi mesi a questa parte delle sue condizioni di salute; a prescindere da alcune voci di gossip che stanno vagliando ipotesi dietro all’isolamento e alla positività al Covid della principessa, la speranza di tutti è che possa rimettersi il prima possibile, ritornando pienamente in forze e riprendendo in modo completo in mano la sua vita.