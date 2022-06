Biciletta: multa fino a 173 euro in questo caso, attenzione

Fai attenzione perché potresti prendere una multa fino a 173 euro se sei in bicicletta e fai questa violazione del codice della strada

Andare in bicicletta è uno dei modi più sani per fare attività sportiva e un po’ di movimento. In molti, infatti, spesso preferiscono questo fantastico mezzo rispetto alla macchina o al bus per andare a lavoro, specialmente nell’ultimo periodo in cui si stanno lentamente affermando le biciclette a pedalata assistita.

Tuttavia, il nostro Paese non è di certo famoso per la grande quantità di percorsi ciclabili, dunque è sempre importante prestare la massima attenzione quando si è in bicicletta per le strade della città. In particolare, devi fare attenzione a questa violazione, perché potresti ricevere una multa fino a 173€.

Multa fino a 173 se fai questa infrazione con la bicicletta

La bicicletta non è più un appannaggio per sportivi. Nonostante la costante presenza di autoveicoli e scooter, la bici è sempre più utilizzata per i propri spostamenti, lavorativi e non. Tuttavia, è sempre importante ricordare che anche la bicicletta è un mezzo di trasporto e veicolo, dunque è soggetta al codice della strada.

Così come le auto, gli scooter, i camion e tutti gli altri veicoli che vanno a carburante, anche la bicicletta deve rispettare le norme espresse sul Codice della strada. Chi commette una particolare infrazione con la propria bici, infatti, potrebbe andare in contro ad una sanzione fino a 173 euro. Vediamo in quale caso questo avviene.

Saper utilizzare una bicicletta non vuol dire solamente conoscere il funzionamento del mezzo ed essere particolarmente bravi nella sua conduzione. È necessario conoscere infatti anche le regole della strada, spesso identiche a quelle delle auto.

L’articolo 182 del Codice della Strada regola la condotta dei ciclisti sulle strade, considerando la bicicletta un veicolo a tutti gli effetti. Dunque, il ciclista dovrà sottostare alle norme del suddetto Codice, come ad esempio il divieto di stare in due persone su una sola bicicletta. Così come per gli scooter, anche per le biciclette, in questo caso è prevista una sanzione, a meno che la bicicletta non sia attrezzata con un seggiolino per trasportare un bambino.

Inoltre, chi va in giro in bicicletta mentre porta a spasso il proprio cane può essere soggetto a sanzione. Oltre ad essere dannoso per il cane, portarlo al guinzaglio mentre si è sulla bici è una violazione del comma 3 dell’articolo 182 per cui è prevista una sanzione fino a 173 euro.