Vediamo insieme come possiamo realizzare questi ottimi biscotti che contengono veramente pochi ingredienti e sono super facili da fare.

Oggi vi vogliamo proporre come sempre una ricetta che possiamo realizzare in poco tempo ma che ha mille opportunità di utilizzo, perchè vanno bene a colazione, ma anche con il caffè o dopo cena.

Stiamo parlando dei biscotti al cocco, una bontà incredibile che fa felici grandi e piccini per il suo sapore e poi possiamo sempre personalizzarli con gocce di cioccolato all’interno o ricoperti per metà, sempre di cioccolato fondente, o bianco.

Biscotti al cocco: veloci, buonissimi e con pochi ingredienti

La loro consistenza sarà perfetta anche per essere inzuppata nel latte o per mangiarli da soli, ma cosa ci occorre? Ecco la lista:

10 gr di farina

5 gr di lievito in polvere

100 gr di fiocchi di cocco

80 gr di burro morbido

100 gr di zucchero

2 uova

Iniziamo con il procedimento mettendo il burro morbido, le uova e lo zucchero dentro ad un contenitore ed iniziamo ad amalgamare il tutto utilizzando la nostra frusta a mano, o se abbiamo in casa quella elettrica.

Una volta che è omogeneo possiamo aggiungere la farina ed il lievito in polvere, continuiamo ad amalgamare e alla fine aggiungiamo il fiocchi di cocco, ma da questo momento in po utilizziamo una spatola per amalgamare.

Lasciamo riposare il nostro impasto, che ovviamente apparirà molto granuloso coperto con la pellicola per circa 30 minuti in frigorifero, trascorso questo tempo riprendiamo il tutto e con l’aiuto di un cucchiaio prendiamo un po’ di impasto alla volta.

Lo dobbiamo lavorare poi con le nostre mani e fare delle piccole sfere che andremmo a mettere su di una teglia ricoperta con la carta da forno, e facciamo questa operazione fino alla fine dell’impasto.

Ovviamente se facciamo sfere più grandi avremmo meno biscotti, altrimenti, se sono più piccole, di più, regolatevi voi in base alle vostre esigenze, o al vostro gusto personale, adesso accendiamo il forno e facciamolo riscaldare.

Una volta caldo inforniamo per circa 20 minuti a 180 gradi, e poi verifichiamo sempre che siamo belli dorati, in base al nostro forno ci può volere qualche momento di più o di meno, regolatevi.

Lasciamo raffreddare questa incredibile bontà e adesso i nostri biscotti sono pronti per essere mangiati ed apprezzati da tutti i componenti della nostra famiglia e non solo! Continuate a seguirci per avere sempre ricette facili e veloci.