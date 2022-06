Vediamo insieme che cosa succede veramente al nostro corpo se esageriamo con il quantitativo di limone che assumiamo.

A moltissime persone piace mettere il limone su varie pietanze e poi c’è anche chi lo beve con l’acqua, ovvero la limonata, ed è anche un modo per togliere la sete, con l’aggiunta del sale in Sicilia.

Ma sappiamo veramente che cosa succede al nostro corpo se esageriamo con il quantitativo che introduciamo al nostro interno? Cerchiamo di capire meglio insieme tutte le informazioni che ci sono disponibili.

Limone: se esageri cosa succede veramente al tuo corpo? Eccolo svelato

Come sappiamo al suo interno ha moltissime vitamine ed p anche un forte diuretico e ci aiuta con il sistema immunitario, ma esagerare, come in tutte le cose, non è mai una buona idea, anzi!

La dose che raccomanda l’Organizzazione Mondiale della Sanità, di vitamina C è di 90 milligrammi per gli uomini al giorno e 75 per le donne, ma se esageriamo possiamo incorrere in queste problematiche.

Ovvero disturbi gastrointestinali, come crampi e diarrea, e a lungo andare anche problemi legati alla gotta, essendo poi un alimento acido, è possibile che irriti il tratto esofageo, mentre per quanto riguarda la salute dei denti può rovinare lo smalto.

Ma anche all’indebolimento degli stessi per via di una continua erosione, stando poi ad uno studio dell’Università di Porto Alegre, sembra che un consumo eccessivo di limone può aumentare i problemi di mal di testa.

Nei tempi passati, erano direttamente i medici che consigliavano un limone al giorno per evitare problemi di salute, se vogliamo che ci aiuti è bene quindi non esagerare, lo possiamo utilizzare per digerire come succo.

Ci aiuta poi, il suo incredibile odore anche ad eliminare lo stress e l’ansia aumentando quindi le nostre energie in generale, ricordiamoci quindi che gli eccessi non vanno mai bene, ma un quantitativo normale è assolutamente consigliato.

Continuate a seguirci per avere sempre nuove informazioni ed interessanti consiglia che riguardano la nostra vita di tutti i giorni che possiamo mettere in pratica senza troppa fatica, come ci piace a noi!

Per qualsiasi dubbio, poi, vi consigliamo sempre di chiedere al vostro medico curante che vi saprà indicare la strada migliore che fa nel vostro caso specifico, perchè solamente lui vi conosce bene!