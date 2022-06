Mal di schiena? Come combatterlo d’estate

Hai spesso mal di schiena? Non preoccuparti, oggi ti sveleremo un trucco per combattere il dolore in estate. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Chi soffre di mal di schiena sa benissimo quanto possa essere doloroso convivere con questo problema. Spesso si cerca di rimediare assumendo antibiotici o antidolorifici, attenzione, da oggi non dovrai più preoccuparti. Infatti, vi sveleremo un trucco per eliminare completamente il problema.

Sarà capitato a tutti, di dover rinunciare ad un evento per via del dolore alla schiena, spesso ci si sente bloccati e non ci si riesce nemmeno ad alzarsi dal letto. Questo è sicuramente uno dei dolori più fastidiosi che si possa provare.

Per fortuna esistono moltissimi rimedi naturali che vi aiuteranno a far scomparire il dolore. Ma non solo, ci sono anche degli esercizi specifici che potete svolgere. Oggi infatti vi sveleremo alcuni consigli, per dire addio per sempre al mal di schiena. Siete curiosi di scoprire quali sono? Vediamoli insieme.

Mal di schiena? Ecco come farlo sparire in estate

Moltissime persone soffrono di dolori lombari, spesso questi iniziano a comparire con l’avanzare dell’età, ma in alcuni casi, è possibile soffrirne anche in età giovanile. Generalmente chi pratica sport, ne risente maggiormente, questo perché si tende a fare sforzi e a sollevare pesi. In altri casi, può essere un fattore ereditario.

Per fortuna esistono moltissimi rimedi che possono aiutarvi a far sparire il dolore, la prima regola è sicuramente affidarci all’esercizio fisico. L’esercizio più consigliato è proprio lo stretching, in questo modo andremo ad ammorbidire i muscoli posteriori, ovvero glutei e cosce.

Per eseguirlo, vi basterà piegarvi in avanti, cercando di toccare le punte dei piedi. Cercate di non tirare in maniera eccessiva, altrimenti rischierete di strapparvi. Il secondo invece consiste nel rafforzare i i muscoli lombari e addominali. Infine, il terso esercizio il riguarda lo psoas, si tratta del più forte muscolo flessore dell’anca.

Esistono davvero moltissimi esercizi che potete mettere in pratica, inoltre è necessario fare del movimento, quindi che sia camminata, biciletta o danza non importa, in questo modo, oltre a mantenerci in forma, riusciremo a far sparire il dolore alla schiena.

Voi cosa ne pensate?