WhatsApp e Facebook: attenzione è pericoloso farlo

Attenzione, se avete ancora questi messaggi su WhatsApp e Facebook potreste rischiare grosso a livello legale. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta e come funziona.

Da quando hanno inventato gli smartphone, è praticamente impossibile riuscire a farne a meno. Ovviamente, come ogni cosa, hanno i loro lati postivi ma anche negativi. Nelle ultime ore è emersa una questione piuttosto spiacevole su due principali social, stiamo parlando di WhatsApp e Facebook.

A quanto sembra, se si conservano alcune tipologie di messaggi, si rischia di andare in contro a spiacevoli inconvenienti legati. Siete curiosi di scoprire di cosa si tratta? Vediamolo insieme.

Sappiamo, che grazie ai cellulari è possibile mandare email, chiamare e messaggiare da qualsiasi parte del mondo. Spesso può capitare di utilizzare lo smartphone per motivi di lavoro, in pochi però sanno che in alcuni casi si rischia grosso. Il motivo? Alcuni messaggi conservati potrebbero essere usati contro di voi in sede legale.

Scopriamo più nel dettaglio di cosa si tratta.

WhatsApp e Facebook: attenzione, se conservi questi messaggi rischi grosso

In pochi sanno, che conservare foto, conversazioni e messaggi o altri tipi di documenti può portarvi gravi conseguenze legali. Quando utilizziamo i social o altri tipi di applicazioni è essenziale stare attenti ad alcuni fattori. Infatti, la giurisprudenza ha ricordato che è possibile rischiare la reclusione o il risarcimento del danno, per chi conserva documenti che ne provano la colpevolezza.

Ad esempio, è capitato che il giudice condannasse un soggetto, trovando all’interno del suo cellulare delle prove che lo rendessero colpevole. Ma non solo, in alcuni casi la Corte di Cassazione, è intervenuta per confermare la custodia cautelare di un soggetto, utilizzando come base probatoria dei messaggi WhatsApp.

Quindi, il consiglio è sempre quello di prestare particolare attenzione quando si utilizzano questi social. In alcuni casi si rischia anche di finire in prigione e di dover pagare multe salatissime.

Se per alcuni esempi può essere un aiuto, in altri si rischia di essere processati senza aver fatto nulla di grave. Ecco perché è fondamentale pensare alle conseguenze prima di scrivere qualche messaggio.

Voi cosa ne pensate?