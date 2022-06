Fegato: i 5 alimenti che ti fanno veramente bene

Vi mostriamo quali sono i 5 alimenti che fanno bene al fegato e che dovresti prendere in considerazione per la tua dieta

Prendersi cura del proprio organismo è fondamentale per rimanere in salute il più possibile e vivere una vita con meno problemi. Il nostro corpo, infatti, risponde allo stile di vita che assumiamo e, soprattutto, al modo in cui seguiamo l’alimentazione: ciò che mangiamo, infatti, è determinante per il nostro benessere.

Avere una conoscenza del proprio corpo può fare la differenza tra una vita con acciacchi e una in salute. È importante, infatti, prendersi cura di tutto il nostro organismo, compreso il fegato. Proprio per questo vogliamo proporti 5 alimenti che fanno bene al fegato e che dovresti prendere in considerazione per la tua dieta.

Ecco 5 alimenti che fanno bene al fegato

Il fegato è una ghiandola importantissima per il nostro organismo. Il suo compito, infatti, è quello di filtrare ed eliminare le tossine che possono essere assimilate durante l’alimentazione. Inoltre, ricopre un ruolo molto importante per la regolazione del metabolismo.

Com’è ben intuibile, il nostro corpo non può fare a meno del fegato in quanto garantisce il corretto funzionamento dell’organismo e permette di immagazzinare vitamine e Sali minerali importanti, oltre a sintetizzare sostanze come i trigliceridi. Ma come possiamo proteggerlo? Ecco 5 alimenti che fanno bene al fegato.

Pompelmo

Il primo alimento che ti suggeriamo è un agrume molto diffuso e apprezzato. Stiamo parlando del pompelmo, un frutto che, grazie alla sua assunzione, potrebbe ridurre il rischio di malattie come la fibrosi epatica e altri problemi al nostro fegato;

Caffè

Nonostante sia un alimento piuttosto controverso, in poche e giuste dosi il caffè potrebbe aiutarci a proteggere questa nostra preziosa ghiandola. Secondo alcuni studi, infatti, avrebbe un’azione di contrato per alcune malattie come la cirrosi epatica;

Pesce

Il pesce è uno degli alimenti più preziosi e completi che possiamo avere a tavola. Questo alimento è infatti ricco di Omega 3 e Omega 6 e può rappresentare un alleato per il nostro fegato. In particolare, salmone, alici e sgombro possono ridurre l’infiammazione e regolano il grasso nel fegato;

Verdure crucifere

Anche le verdure crucifere possono darci una mano per proteggere il nostro fegato. Rientrano in questa categoria i cavoletti di Bruxelles e i broccoli;

Mirtilli

Il quinto e ultimo alimento che ti consigliamo per il fegato sono i mirtilli. Questo frutto, infatti, possiede numerose proprietà antiossidanti che permettono di proteggere la nostra ghiandola dalla fibrosi epatica.