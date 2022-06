L’acqua frizzante fa ingrassare? Ecco lo studio

Secondo uno studio l’acqua frizzante potrebbe far ingrassare. Ma è davvero così? Ecco cosa dicono le ricerche

Bere acqua è una pratica letteralmente vitale per il nostro organismo. Senza l’acqua, infatti, non avremmo possibilità di sopravvivenza. Ma non tutti bevono la stessa acqua. Oltre all’incredibile varietà delle marche di acqua che tutti possiamo trovare al supermercato, esistono due particolari tipologie di acqua naturale e l’acqua frizzante.

Proprio quest’ultima è spesso criticata (soprattutto da parte di chi beve solo acqua naturale), ma anche sdoganata da chi prima aveva dei preconcetti. Tuttavia, spesso si dice che l’acqua frizzante faccia male all’organismo e che faccia ingrassare. Ma è vero? Ecco cosa dice un recente studio.

L’acqua frizzante fa ingrassare?

Per mantenersi in forma, infatti, è assolutamente necessario tenere sotto controllo il consumo di carboidrati e di grassi, ma non sempre tutti hanno le giuste informazioni per farlo in maniera corretta. Sono molte le persone, infatti, che pensano che l’acqua frizzante faccia ingrassare.

In realtà sarebbe piuttosto logico asserire che l’acqua frizzante, in qualche modo, non faccia benissimo al nostro organismo. L’acqua frizzante, infatti, produce un leggero gonfiore addominale per via dei gas presenti nell’acqua, ma in realtà si tratta di un gonfiore solo momentaneo.

Dunque, i dubbi riguardo il consumo di acqua frizzante in maniera regolare sono effettivamente molti. Il primo riguarda certamente l’elevata acidità causata dalla presenza di anidride carbonica nell’acqua. Questa, infatti, favorirebbe la perdita di Sali minerali. Tuttavia, non è del tutto esatto. Il ph acido presente nell’acqua frizzante, infatti, è contrastato in gran parte dalla saliva.

Per quanto riguarda, invece, i dubbi di molti riguardo il fatto che l’acqua frizzante faccia ingrassare ci sono delle importanti precisazioni da fare. L’elevata quantità di anidride carbonica presente nell’acqua frizzante aiuta la digestione e il senso di sazietà in quanto riesce a diluire le pareti gastriche.

Tuttavia, è importante fare attenzione e delle precisazioni. In effetti è sconsigliato bere regolarmente acqua frizzante per quelle persone che soffrono di ulcera, reflusso gastroesofageo e gastrite. Sono queste, infatti, le categorie di persone per cui è consigliato evitare di bere o abusare dell’acqua frizzante, preferendo di gran lunga il consumo di acqua naturale.