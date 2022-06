Uomini e Donne: la tronista è nuovamente in dolce attesa

Bellissima notizia per un ex tronista di Uomini e Donne, l’ex gieffina sarebbe nuovamente in dolce attesa. Scopriamo nel dettaglio di chi si tratta.

Uomini e Donne è sicuramente uno dei programmi più amati dal pubblico a casa, da sempre i telespettatori si affezionano alle bellissime storie d’amore che si creano all’interno della trasmissione. Oggi è arrivata una bellissima notizia per un ex tronista del dating show.

Stiamo parlando di Rossella Intellicato, qualche ora fa ha rivelato di essere nuovamente in dolce attesa. In molti ricorderanno la ragazza anche per via della sua partecipazione al Grande Fratello. Infatti, dopo essere uscita dal reality è stata fortemente voluta da Maria De Filippi. Purtroppo, ai tempi Rossella non riuscì a trovare l’amore all’interno del programma, tant’è che decise di uscire da sola.

Oggi però, è felicemente fidanzata con Giovanni, da cui ha giù avuto un bambino di nome Francesco Leone Maria. Qualche ora fa ha deciso di dare la lieta notizia ai fan, con un post su Instagram. Rossella ha pubblicato una bellissima foto in cui si vede il pancino, mentre si trova accanto al primo figlio.

Scopriamo nel dettaglio cosa ha scritto e la reazione dei fan.

Rossella Intellicato in dolce attesa, ecco le sue parole

Come dicevamo, qualche ora fa Rossella ha voluto condividere con i suoi followers un momento molto importante. L’ex tronista di Uomini e Donne è nuovamente in dolce attesa, la Intellicato attende il secondo figlio con il compagno Giovanni.

I due stanno insieme ormai da moltissimi anni, non si sa molto sul conto del ragazzo, ma sappiamo che è sicuramente un bravissimo padre. Rossella, dopo l’esperienza a Uomini e Donne ha deciso di allontanassi dal mondo dello spettacolo, ora infatti lavora nell’azienda di famiglia e come influencer sui social network.

Qualche ora fa ha dato il lieto annuncio ai suoi fan in questo modo “Mamma Bis, vi svelo il mio secondo segreto”. La 34enne non vede l’ora di diventare per la seconda volta mamma, ora dovrebbe già essere all’ottavo mese di gestazione.

Inoltre, l’ex tronista ha fatto sapere che il suo secondo figlio sarà un altro maschietto, sicuramente, Rossella nei prossimi giorni darà ulteriori informazioni sulla gravidanza. Voi cosa ne pensate?