Shampoo per bambini? Il migliore costa 2.50, ecco chi lo produce

Stai cercando uno shampoo per bambini? Attenzione, il migliore costa solo 2,50 euro. Scopriamo nel dettaglio chi lo produce e dove poterlo acquistare.

Chi ha un bambino piccolo, sa benissimo quanto sia importante la cura della sua pelle e dei capelli. Spesso però, si commette l’errore di pensare che i prodotti del supermercato siano di qualità inferiore rispetto a quelli della farmacia o di marca. Se in alcuni casi è così, in altri è proprio il contrario.

Ed è il caso di questo shampoo per bambini, pensate che il costo è solo di 2,50, ma di qualche marca sarà? Stiamo parlando della linea eco-bio per bambini Gently del Todis.

Ovviamente prima di fare degli acquisti, sopratutto per neonati è consigliabile leggere sempre attentamente l’etichetta. In alcuni casi, pensiamo che se la marca è nota, al suo interno non siano presenti sostanze chimiche o che possano danneggiare la pelle. Attenzione, in alcuni casi è proprio il contrario, ecco perché è necessario osservare attentamente l’etichetta dietro i prodotti.

Siete curiosi di scoprire tutte le proprietà di questo shampoo per bambini? Vediamole insieme.

Shampoo per bambini a soli 2 euro e 50? Ecco il migliore

Generalmente, molti genitori pensano che alcuni prodotti per la cura dell’igiene dei propri figli, debbano essere per forza di marca. In alcuni casi, potrebbe anche essere vero, ma in altri vi state sbagliando di grosso.

Esiste infatti uno shampoo per bambini, che oltre ad avere un prezzo stracciante, ha delle ottime proprietà. Stiamo parlando della linea eco-bio per bambini Gently del Todis.

Questa marca offre tutto il necessario per la cura del vostro bambino, esistono le salviette, lo shampoo, la crema per il cambio per il pannolino e anche il dentifricio. In generale, i prezzi sono molto convenienti.

La Gently Baby viene prodotta da una nota azienda di Senigallia, ovvero la Pierpaoli. Si tratta di un marchio storico presente in Italia sin dal 1939, pensate che nel 2005 è riuscita a creare la prima linea in Europa di igiene persona e casa Equo-solidale Eco-biologica.

Ora non vi resta che correre a comprare tutti questi prodotti. Voi cosa ne pensate?