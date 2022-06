Spazzolino da denti: è pieno di germi, tienilo pulito così!

Avere una bocca pulita è importante per la propria igiene, ma non dimenticare il resto: ecco come tenere pulito lo spazzolino da denti

Lo spazzolino è uno degli utensili che più utilizziamo in casa in assoluto. Grazie a questo ingegnoso strumento, infatti, è possibile pulire i nostri denti e la nostra bocca, liberandola da eventuali residui di cibo o semplicemente dal cattivo odore.

Particolarmente importante per la cura dei nostri denti e la prevenzione delle carie, lo spazzolino è uno strumento che non deve essere mai dato per scontato. Proprio per questo, la sua cura e prevenzione è importantissima: ecco, quindi, come pulire lo spazzolino da denti in maniera facile e veloce.

Come pulire lo spazzolino

Per una corretta igiene orale, lo spazzolino è lo strumento più utile e funzionale, insieme al filo interdentale. Ma, se nel caso di quest’ultimo si tratta di uno strumento usa e getta, per quanto riguarda lo spazzolino è importante fare attenzione alla sua pulizia.

In questo articolo, quindi, vorremmo mostrarti le tecniche e i modi più efficaci che ti permettono di pulire lo spazzolino da denti, in modo da poterlo utilizzare il più possibile e al meglio. È fondamentale, infatti, mantenere questo utensile in buone condizioni, durante tutto il periodo di utilizzo. Ecco, quindi, alcuni consigli utili che possono aiutarti e che dovresti certamente tenere in considerazione.

La maggior parte delle volte, dopo una pulizia dei denti, tendiamo semplicemente a risciacquare in maniera piuttosto veloce e distratta il nostro spazzolino. In realtà, bisogna sempre tener conto dei batteri che potrebbero proliferare nel nostro utensile di pulizia e renderlo infetto, esponendoci a malattie e fastidi per la nostra bocca.

Dunque, uno dei metodi maggiormente efficaci per una corretta pulizia del nostro spazzolino da denti è quello che contempla l’utilizzo di bicarbonato e limone. Si tratta di due disinfettanti naturali che possono effettivamente contrastare i microrganismi presenti sui dentini dell’utensile.

Tutto ciò che dovrai fare è sciogliere una punta di bicarbonato e qualche goccia di limone in un bicchiere di acqua fredda. Successivamente inserisci lo spazzolino e aspetta circa 15-20 minuti. Poi risciacquate lo strumento in maniera abbondante, insistendo particolarmente sulle setole. Ripeti questa operazione almeno una volta (e quindi dopo ogni lavaggio) e vedrai la differenza.