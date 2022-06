Profumi: così risparmi veramente, prova

Esiste un modo altamente efficace che ti permette di risparmiare anche sui profumi. Ecco come puoi fare seguendo questi semplici consigli

L’essere umano, da sempre, per cultura o semplice necessità, adora rendere il proprio corpo migliore o comunque più piacevole al tatto e all’olfatto. Proprio per questo, quello della realizzazione dei profumi è diventato nel corso degli anni uno dei mercati più fiorenti e popolari al mondo.

Basti pensare a grandi marche come Dior, Burberry, Dolce e Gabbana o Versace. Negli anni, questi brand sono diventati delle vere e proprie multinazionali capaci di offrire, oltre ad altri prodotti, profumi costosi e di qualità. Tuttavia, vogliamo mostrarti un modo altamente efficace che ti permette di risparmiare anche sui profumi.

Ecco come risparmiare sui profumi

Utilizzare un profumo è un’abitudine ormai consolidata tra le persone. Spesso è il tocco finale nei momenti in cui ci si è preparati a puntino per una festa, un appuntamento galante o un’occasione speciale. Tuttavia, non sempre è possibile acquistare i nostri profumi preferiti per via del loro costo spesso molto alto.

In questi tempi così difficili, caratterizzati da un costo della vita che aumenta sempre di più (a causa del caro vita dovuto dal costo di materie prime, energia, ecc.) è importante trovare delle strategie efficaci per risparmiare. Tuttavia, questo non vuol dire rinunciare a tutto: ecco perché vogliamo mostrarti come risparmiare sui profumi.

Utilizzare profumi equivalenti

Il modo certamente più efficace e meno dispendioso è quello di utilizzare dei profumi equivalenti alle nostre fragranze preferite. Si tratta di prodotti molto simili a quelli originali, grazie alla loro somiglianza olfattiva a quella dei grandi brand. Potete trovare questi profumi in tutti i negozi specializzati;

Utilizzare dei “mini size”

Se non amate avere sempre del profumo addosso e siete delle persone che utilizzano le fragranze solo in occasioni importanti, potreste optare per le dosi chiamate “mini size”. Si tratta di versioni più piccole delle normali boccette di profumo, ovviamente meno costose;

Profumi alternativi

Anche in questo caso potreste pensare di scegliere fragranze “meno impattanti” e più discrete all’odore. Sul mercato ci sono dei prodotti chiamati “ Idrolati”: si tratta di distillati che possono essere ottenuti dall’infusione o dalla macerazione di alcuni prodotti, come foglie, fiori e altri elementi della natura.