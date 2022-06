Jennifer Lopez, la voce che lascia senza parole: è successo davvero alla pop star? Ecco il nuovo rumor che ha preso piede sul web.

Che JLo sia amatissima dal suo pubblico è un dato di fatto, così come il suo indiscusso talento, la sua personalità e la sua infinita bellezza; nell’ultimo periodo, la cantante pare stia vivendo una nuova fase della sua vita, di nuovo al fianco di Ben Affleck.

Dopo quasi vent’anni lontani e un mancato matrimonio, i due sono ritornati insieme e sembrano più uniti che mai; infatti, ha di recente preso piede sul web una voce che vede protagonisti proprio i due, eccola.

Jennifer Lopez, la voce che lascia senza parole: lo hanno fatto?

Stando a quanto riportato da alcune voci di gossip (indicate da Gossip e TV e non solo) la Lopez e Ben Affleck si sarebbero sposato in gran segreto in Georgia, riuscendo finalmente a compiere quel passo mancato quasi vent’anni fa.

A quanto pare, sempre secondo quanto riportato, gli invitati (parenti e amici intimi) avrebbero firmato un patto di riservatezza per non divulgare la notizia prima del tempo; nel caso quanto indicato dalle voci di gossip fosse vero, questo accordo sarebbe servito davvero a poco.

Ad allertare i media locali sarebbero stati infatti i residenti del posto vicino alla location, che accorgendosi della chiusura al pubblico della struttura hanno intuito la portata dell’evento.

JLo e l’attore e regista di Hollywood al momento non hanno confermato né smentito la notizia, e dunque potrebbe trattarsi di una semplice voce; in ogni caso, il pubblico sarebbe felicissimo di vederli finalmente come marito e moglie, visto l’entusiasmo portato dalla loro reunion.

Ben Affleck, dopo la rottura con la cantante, si è sposato con Jennifer Garner, con cui ha chiuso nel 2018; la Lopez ha invece avuto due matrimoni precedenti e uno successivo alla storia di inizio anni ‘2000 con Ben Affleck. Gli amori però ritornano e, i due, ci stanno insegnando che non sempre riprovarci con gli ex è fallimentare