Doc, Luca Argentero viene sostituito: tutti i dettagli, ecco perché l’amato attore sembra destinato a non esserci più.

Doc – Nelle tue mani è ormai una delle serie di punta del palinsesto Rai; con le prime due stagioni ha realizzato ascolti da record conquistando una gran fetta di pubblico.

Visto il successo avuto, affrontando tra l’altro anche una tematica attuale come quella della pandemia, la serie tornerà presto con una terza stagione; l’attesa è estenuante, ma pare che ci sarà anche una versione estera della serie dove Luca Argentero potrebbe essere sostituito.

Doc, Luca Argentero viene sostituito nella versione USA? Tutti i dettagli emersi in merito

Stando a quanto riportato da Gossip e TV, Luca Argentero potrebbe lasciare Doc – Nelle tue mani; i fan della fiction Rai non dovrebbero però preoccuparsi più di tanto, perché stando alle voci Argentero dovrebbe essere semplicemente assente dalla versione americana della serie.

Come riportato da Fanpage infatti, l’ex primario del Pronto Soccorso di Codogno (nonché modello reale per la serie) Pierdante Piccioni ha rivelato come la Sony abbia deciso di acquistare i diritti della serie per un adattamento anche oltreoceano.

Una grande soddisfazione sicuramente per la fiction Rai, che a quanto pare ha conquistato gli spettatori non soltanto nella nostra penisola; la bella notizia, per la produzione, è che ci sono tantissimi altri paesi interessati ad acquistare i diritti.

” La prima stagione ha avuto un successo enorme con più di 100 Paesi al mondo che hanno acquistato i diritti. La seconda è sulla stessa strada. Ora anche la Sony ha comprato i diritti del format per mandarlo in onda in America” sono state le parole dell’ex-primario.

Come ogni adattamento, ci sarà un cambio di cast (anche perché gli attori non potrebbero di certo essere impegnati in circa 100 paesi!) e per interpretare il ruolo di Argentero, quello di Andrea Fanti, pare ci sia un nome illustre in casa Sony.

“Stanno facendo il casting, una delle ipotesi è che Fanti sia interpretato da Matthew David McConaughey, non nascondo che non mi dispiacerebbe” ha rivelato Piccioni, mettendo sicuramente curiosità al pubblico.