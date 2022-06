Detersivo per piatti: gli utilizzi che non immagini ma sono sbalorditivi

Non solo pulizia di stoviglie dopo pranzo. Ecco la moltitudine di utilizzi che puoi mettere in pratica con il detersivo per piatti

Il detersivo per piatti è uno dei prodotti più utilizzati in assoluto nella nostra casa. Soprattutto per coloro che non possiedono la lavastoviglie, questo gel è fondamentale per pulire con efficienza piatti, posate e tutto ciò che utilizziamo durante i nostri pasti.

Tuttavia, spesso l’abitudine è quella di utilizzare questo importante detersivo solamente per uno scopo: il lavaggio di piatti, posate e bicchieri. In questo articolo, invece, vogliamo mostravi la moltitudine di utilizzi che puoi mettere in pratica con il tuo detersivo per piatti. Si tratta di metodi semplici ed efficaci.

Ecco quali utilizzi puoi mettere in pratica con il detersivo per piatti

Lavare stoviglie, pentole, bicchieri e posate potrebbe non essere l’unico utilizzo del detersivo per piatti. Questo prodotto, infatti, è altamente duttile e può essere preso in considerazione per moltissimi altri scopi rispetto a quelli più frequenti. Ecco, quindi, cos’altro potresti fare con il detersivo per piatti.

Prima di mostrarti i molteplici utilizzi del detersivo per piatti, è importante ricordare che questo prodotto per la casa possiede un efficace potere sgrassante e lucidante. Dunque, è possibile utilizzarlo in molti altri modi diversi rispetto al solito. Ecco come.

Pulire i tappeti di casa

Forse non lo sapevate, ma il detersivo per i piatti è molto utile nel momento in cui volete lavare e pulire i vostri tappeti. Per raggiungere l’obiettivo con efficacia, basterà realizzare una miscela con 1 tazza di acqua ossigenata, 1 cucchiaino di sapone in polvere per lavatrice, 2 cucchiaini di detersivo liquido per piatti e 1 tazza di ammorbidente;

Togliere macchie di sporco dai vestiti

Questo prodotto è utilissimo anche quando ci si vuole prendere cura dei propri vestiti. Mescolate 240ml di acqua ossigenata in un flacone spray, insieme a 120 ml di detersivo per piatti e agitate per bene. Successivamente, spruzzate il liquido sulle macchie di sporco dei vostri vestiti e lasciate agire il prodotto per qualche minuto, poi lavate normalmente in lavatrice;

Pulire il forno

Come abbiamo detto in precedenza, il detersivo per piatti possiede un gran potere sgrassante, il che lo rende particolarmente utile per la pulizia del forno. Dunque, mescolate 360ml di acqua, 10 gocce di olio essenziale che preferite e 1 cucchiaino di detersivo per piatti. Mescolate in un flacone spray e utilizzatelo come un normale sgrassatore.