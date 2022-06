Temptation Island: è sbocciato nuovamente l’amore

Temptation Island: due protagonisti della scorsa edizione dopo aver scelto di uscire da soli, sembrano essere tornati insieme.

Temptation Island è il gioco dei sentimenti dove i partner vengono divisi e devono passare 3 settimane di tempo con i corteggiatori o corteggiatrici per capire quali sono i reali sentimenti che provano l’uno per l’altro.

La scorsa edizione ha visto protagonisti due ragazzi che al falò di confronto hanno deciso di uscire da soli. Le loro strade, quindi, si sarebbero divise per un certo periodo. Questo almeno fino a quando non avrebbero deciso di riprovarci.

Stiamo parlando di Alessandro Autera e Jessica Mascheroni: i due sono stati insieme per 7 anni, di cui gli ultimi due hanno convissuto.

Autera si è fatto conoscere al pubblico per la sua ossessione per la dieta e per il cibo e la Mascheroni lo ha definito come un “pantofolaio, noioso e ripetitivo”.

Temptation Island: un ex coppia è tornata insieme?

Da una parte il fidanzato si è lasciato andare con la corteggiatrice Carlotta Adacher, mentre la fidanzata aveva passato una notte sotto le coperte con il corteggiatore Davide Basolo.

Dopo aver visto il video, Alessandro aveva reagito spaccando un vaso a calci e andò su tutte le furie.

Alla fine, durante il falò di confronto, sotto lo sguardo attento di Filippo Bisciglia, i due preferirono lasciare il programma da single.

Ma mentre la Mascheroni non non continuò a frequentare Davide Basolo, per Autera non si può dire lo stesso: infatti, ufficializzò la sua storia con la corteggiatrice. Questa relazione non è durata molto.

Ma ora, tutto farebbe pensare ad un ritorno di fiamma tra i due (ex) fidanzati. Infatti, hanno postato alcune foto al concerto del grande Cesare Cremonini.

Non si può dare per certa questa notizia di un loro riavvicinamento, anche perché i due non si sono mai fotografati insieme.

Ma alcune parole di Jessica Mascheroni farebbero pensare che i due si starebbero frequentando.

Infatti, ha pubblicato sulle storie di Instagram questo messaggio “Se due persone sono destinate a stare insieme, non importa quanti ostacoli incontreranno lungo il percorso: finiranno sempre per ritrovarsi”.

Insomma, come dice il detto alla fine, se son rose…