Pupo: svelato perchè non lo vediamo più in tv

Pupo in una recente intervista si è lasciato andare ed ha parlato dei motivi che lo hanno spinto ad allontanarsi dalla tv.

Pupo, di recente, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera, dove si è voluto levare qualche sassolino dalla scarpa.

Ha avuto modi di parlare di tanti argomenti ed ha voluto anche spiegare cosa lo ha spinto ad allontanarsi dal mondo della televisione.

Una delle sue ultime partecipazioni in tv, infatti, risale a quando ha fatto l’opinionista, con la soubrette Antonella Elia, al Grande Fratello Vip.

Il cantante toscano ha spiegato, infatti, di come ha voluto lasciare il mondo dello spettacolo “Ho deciso di sospendere le mie apparizioni televisive. In questa tv mi ritrovo poco. Molti ci vanno per apparire dicendo banalità. È diventata troppo cannibale, troppo fine a sé stessa, autoreferenziale”.

Pupo “Ho deciso di sospendere le mie apparizioni televisive”

Insomma, una tv in cui non crede più E poi Pupo continua a dire inoltre che non è interessato ad aumentare la sua popolarità “Questi teatrini con artisti leggendari come Bobby Solo o Fausto Leali, sono utili solo al programma e poco e niente a chi vi partecipa”.

Il cantante ha decido di abbandonare la televisione al momento. Ma non si tirerebbe indietro se gli venisse offerto un “programma televisivo che sia stimolante e gradevole. Ma per ora non se parla”.

Pupo ha voluto anche raccontare cosa è successo durante la sua ultima partecipazione alla kermesse canora più famosa di Italia, Sanremo andato in onda nel 2010.

In quell’occasione si è classificato al secondo posto dietro a Valerio Scanu. Il cantante toscano si era esibito con Emanuele Filiberto ed avevano cantato Italia Amore Mio.

“Il secondo posto a Sanremo con Emanuele Filiberto. In realtà avevamo vinto, ma alla votazione finale dei primi tre successe qualcosa di strano”.

E il cantante va avanti e continua a dire che non può “fare i nomi delle persone con cui parlai in quei momenti. I veri vincitori eravamo noi. E io avevo un grosso debito di riconoscenza con la Rai con la quale stavo lavorando benissimo e non volevo fare casini”.

Pupo, quindi, ha deciso di non partecipare più agli eventi televisivi, almeno che non gli si presenti davvero una grande occasione.