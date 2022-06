Soldi: come prelevare senza la carta velocemente

Ti piacerebbe prelevare denaro in contanti senza utilizzare la carta? Da non credere, prova con questo metodo che in pochi conoscono. Ecco come funziona.

Sicuramente sarà capitato a molti di dimenticare il portafoglio a casa, in questi casi non avere dietro i soldi può essere un vero e proprio problema. Ma per fortuna esistono una soluzione che potrebbe fare al caso vostro. In pochi infatti sanno che è possibile prelevare da uno sportello ATM senza l’utilizzo del bancomat.

In realtà si tratta di un’operazione molto semplice e che potrebbe fare chiunque. Può capitare a tutti di avere un emergenza e dover avere in mano dei soldi contanti. Purtroppo, può capitare di dimenticare a casa il bancomat, in questi casi potrete comodamente prelevare del denaro contante senza l’utilizzo della carta.

Vediamo allora, nel dettaglio, come funziona e cosa fare.

Ecco come prelevare contanti senza l’utilizzo della carta

In particolare, le app relative al mobile banking hanno rivoluzionato pure il modo di prelevare il denaro contante dallo sportello ATM: In altre parole, dagli sportelli abilitati pure l’operazione di prelievo è diventata smart. In tutto e per tutto.

Basterà avere l’app di mobile banking installata e correttamente collegata e associata al proprio conto corrente bancario. L’app di mobile banking proposta dall’istituto di credito si può in genere scaricare non solo per i dispositivi mobili con il sistema operativo Android ma anche per quelli con il sistema operativo iOS della Apple.

Per ottenere il cash richiesto, tramite l’app, non servirà, infatti, il codice PIN. Dato che basterà, con il proprio smartphone, inquadrare il QR Code. Che apparirà sullo schermo dello sportello ATM. Ecco, dunque, come prelevare denaro contante velocemente.

Cosa succede quando si preleva cash con lo smartphone

Per il resto, al pari dell’uso della carta bancomat, pure per i prelievi di denaro contante con il QR Code la riuscita dell’operazione è subordinata alla presenza della provvista. Ovverosia, la liquidità necessaria in giacenza sul proprio conto corrente bancario. Così come, al completamento dell’operazione di prelievo, il cliente bancario allo sportello ATM potrà decidere se farsi rilasciare o meno lo scontrino.

Il prelievo di denaro contante tramite QR Code, e quindi senza uso della carta bancomat, è in genere subordinato a un’operazione di prenotazione. Operazione da effettuare proprio attraverso l’app di mobile banking installata e associata al conto corrente bancario. Attenzione, però, in genere la prenotazione del prelievo ha una scadenza oraria: chiaramente, per motivi di sicurezza.