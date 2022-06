Durante la vacanza estiva, Giulia Salemi sembra preoccupata per il suo fidanzato Pierpaolo Petrelli, ecco cosa è successo

Dopo un anno lavorativo ricco di successi e grandi soddisfazioni, Giulia Salemi si sta concedendo una vacanza estiva con il suo fidanzato. La bella influencer sta infatti passando alcuni giorni di relax al mare ma non dimentica di aggiornare i suoi fan sulle avventure che la coppia sta affrontando.

Dopo l’ultima partecipazione al Grande Fratello Vip, infatti, i due stanno passando un bel periodo insieme e hanno deciso di concedersi una bella vacanza. Tuttavia, qualcosa deve essere andato storto, perché nelle ultime stories Giulia Salemi è sembrata preoccupata per il suo fidanzato Pierpaolo Petrelli. Ecco che cosa è successo.

Giulia Salemi preoccupata per Pierpaolo Petrelli

Tra mare, spiaggia e tanto solo, la bella Giulia Salemi si sta godendo, insieme al suo fidanzato, l’inizio dell’estate. I due hanno deciso di trascorrere insieme queste giornate tra le spiagge meravigliose di Positano, in un bellissimo resort in mezzo al verde. Tuttavia, Giulia Salemi è sembrata preoccupata per Pierpaolo Petrelli.

In un post su Instagram, infatti, la bella influencer ha parlato dell’allergia ai limoni di Pierpaolo: “Non avevo riflettuto sul fatto che questo posto si chiama limonaia – ha scritto la Salemi – perché è pieno di limoni, lui è allergico, ma tipo che muore ragazzi”.

La showgirl ha infatti parlato, con un pizzico di ironia, della preoccupazione per la salute del suo fidanzato che, successivamente, ha pensato di tranquillizzare i suoi fan. Rispondendo alla Instagram Stories della showgirl, dicendo: “No, morire no”.

I due, nonostante la preoccupazione della bella influencer, hanno quindi deciso di proseguire la vacanza, divertendosi con gite in barca e momenti di relax e di svago in piscina e spiaggia. La coppia ha condiviso sui social la loro avventura, mostrando gran parte del loro vissuto ai loro fan che li seguono con grande interesse.

Giulia Salemi si è presentata in forma smagliante durante questa vacanza, godendosi l’inizio di questa estate con il proprio compagno in vista dei prossimi impegni lavorativi che inizieranno, molto probabilmente da settembre. La bella influencer, infatti, è stata protagonista del GF Vip Party, Back to school, Celebrity Chef, Stand up! Comici in prova e Big Show.