Vediamo meglio insieme che cosa ci aspetta nel nuovo appuntamento per quanto riguarda l’interessantissima soap opera Turca.

Anche oggi, 15 giugno, abbiamo modo di vedere una nuova puntata di Brave and Beautiful, e cercare di capire chi ha cercato di avvelenare, e togliere la vita, alla bellissima Shuan nel giorno del suo matrimonio con l’amato Cesur.

Come abbiamo visto, fortunatamente tutto poi si è risolto per il meglio, ma poteva andare veramente molto male, quindi vediamo che cosa ci aspetta per l’appuntamento odierno dove forse scopriremo qualcosa di molto interessante.

Brave and Beautiful: Shuan è stata avvelenata da….

Iniziamo con il dire, appunto, che Suhan si è sentita molto male, tanto da rischiare la vita lei ed il piccolo che porta in grembo, il suo amore, Cesur è assolutamente convinto che la causa è stata un fortissimo litigio con Tahsin.

L’uomo, per amore della sua futura moglie, è andato diritto dal suocero e gli ha detto cosa pensava, accusandolo in modo molto deciso, anche se lui non aveva la minima idea di cosa era successo.

Riza, a veva costretto Bulet, Cahide e Hulya a rovinare la festa che si stava per svolgere dei dui futuri sposi, e per questo il fratello di Adalet ha chiesto di aggiungere del veleno nell’acqua che avrebbe bevuto prima di fare il grande passo.

In questo momento, forse la verità sta per essere scoperta, perchè, dopo aver fatto le analisi del caso, in ospedale si è notato un quantitativo veramente molto alto di una sostanza nociva.

Mihriban, aveva pensato di non continuare ma se anche Bulet, ovvero suo figlio, era caduto nella rete del Korlundag, lei non poteva fare assolutamente nulla contro di lui, ma per un piccolo momento, Aydinbas ha pensato di non candidarsi più.

Ma alla fine ha capito che non è il caso ed ha deciso di proseguire con le sue idee, ed ha fatto bene, perchè è stata eletta come nuovo sindaco della cittadina di Korlundag, e Tahsin, che ancora non ricorda nulla dopo l’incidente, organizza una bellissima festa tutta in suo onore.

Non ci resta che attendere e vedere che cosa succederà nei prossimi giorni sempre dal lunedì al venerdì alle 16.55 circa su Canale 5.