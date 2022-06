Uomini e Donne, chi ci sarà veramente e chi no: le informazioni sul dating show di Canale 5 in vista della nuova edizione.

Il dating show di Maria De Filippi è finito da poco più di una settimana, ma il pubblico è già curioso di scoprire chi saranno i protagonisti della nuova edizione, in onda a settembre.

Se per il trono classico dovremo ancora aspettare qualche mese per scoprire l’identità dei nuovi tronisti, per il trono over cominciano già ad arrivare le prime voci; eccole.

Uomini e Donne, chi ci sarà veramente e chi no: le voci in vista di settembre

Ormai da anni, ci siamo abituati a vedere alcuni volti fissi nei vari parterre del programma; ecco perché, è lecito pensare che torneranno grandi protagonisti come Ida Platano, Armando Incarnato e poi anche Alessandro e Pinuccia, gradite sorprese per il programma.

Pare ci siano alcuni dubbi su Riccardo Guarnieri, arrivato nell’ultima parte del programma e subito al centro della scena; il cavaliere ha chiuso quest’edizione con una lite furiosa con Ida Platano e a settembre potrebbe comunque rimettersi in gioco per trovare l’amore, chiudendo definitivamente il capitolo con la celebre dama.

Non è chiaro poi se Fabio Nova, Catia Franchi e soprattutto Biagio Di Maro torneranno; specie quest’ultimo è stato spesso al centro di critiche e polemiche e potrebbe anche perdere il suo posto nel parterre.

E Gemma? La Galgani è stata assoluta protagonista del trono over in questi ultimi anni, ma dopo una partenza sprint lo scorso anno è stata piano pano oscurata sia dalla Platano che da Pinuccia, tanto che anche la stessa Tina ha smesso di attaccarla.

Alcune voci vedevano arrivata la fine per il suo percorso al programma, ma non sono arrivate conferme e dunque salvo ribaltoni Gemma sarà come sempre seduta al suo posto; il pensiero di tutti però è che, anche nel prossimo anno, non avrà il grande spazio avuto in passato.

Per il trono classico invece si fanno i nomi di Federica Aversano, ex-corteggiatrice di Matteo Ranieri dalla spiccata personalità, e di Lilli Pugliese, che abbiamo visto fino all’ultimo in studio per Luca Salatino.