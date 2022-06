Felicità? Fai questi esercizi per 10 minuti e tutto cambia

Ognuno di noi ha un’idea di felicità diversa, ma facendo questi 10 esercizi potresti aiutarti a stare bene e a vivere meglio

La felicità è un qualcosa di difficilmente spiegabile. Non c’è, infatti, una definizione univoca di questa parola: per molti semplicemente non esiste o è inarrivabile; per altri è uno stato mentale che, però, non può durare all’infinito; per altri ancora è lo stesso percorso che ognuno di noi fa per raggiungerlo.

Dunque, non esiste una vera e propria ricetta che possa permettere alle persone di raggiungere la felicità indipendentemente da tutto. Tuttavia, vogliamo mostrarti alcuni esercizi che possono aiutarti a stare meglio con sé stessi e provare a vivere con tranquillità.

Felicità: ecco gli esercizi per stare bene

Ovviamente, se pensi che la felicità possono essere i soldi, in questo caso non abbiamo la risposta e nemmeno un “manuale” da seguire per diventare ricco. Tuttavia, se intendi la felicità (o in qualsiasi modo tu voglia chiamarla) come uno stato mentale che ti permetta di stare bene, potresti provare a fare alcuni esercizi.

Secondo alcuni ricercatori, il nostro organismo possiede un neurotrasmettitore (chiamato serotonina) che permette di influenzare in bene o in male lo stato d’animo delle persone. Dunque, è possibile mettere in pratica alcuni semplici e utili esercizi che permettono di aumentare la produzione di questa sostanza.

Uno degli esercizi più utili ed efficaci è certamente quella di assumere un’alimentazione corretta, diminuendo il consumo di cibi troppo grassi e ricchi di zucchero, a favore di alimenti più salutari, come spinaci, pesce, carni bianche e legumi. Può aiutare tantissimo anche una corretta attività fisica: secondo uno studio dell’Università del Michigan, infatti, anche solo 10 minuti al giorno di esercizi possono aiutare a sentirsi meglio.

Pubblicato sulla rivista Journal of Happines, lo studio evidenzia il fatto che coloro che fanno attività fisica giornalmente hanno il 52% di probabilità di sentirsi bene e a migliorare il proprio benessere psicofisico. Dunque, anche fare due passi ogni giorno potrebbe aiutare a sentirsi meglio. Bastano, infatti, 10 minuti al giorno di camminata per incoraggiare la produzione di serotonina nel nostro corpo.

Oltre alla camminata, è possibile svolgere anche altri sport, utili al benessere psicofisico. Altamente consigliati sono la corsa, la bicicletta, ma anche sport come il golf e il tennis.