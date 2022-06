Vediamo meglio insieme come possiamo realizzare una super crostata in pochissimo tempo che piace a tutta la famiglia.

Oggi vi lasceremo completamente senza parole, perchè la ricetta è super veloce e vi permette di realizzare un dolce anche all’ultimo minuto, poi possiamo sempre personalizzarla come preferite.

Noi abbiamo messo le pesche come frutta, ma potete utilizzare quello che avete in casa senza problemi, quindi non ci perdiamo d’animo e vediamo insieme che cosa ci occorre per questo dolce dell’ultimo minuto.

Crostata con le pesche: una bontà super veloce

Iniziamo con il dire che la lista degli ingredienti, come nostro solito è super corta ed anche la realizzazione della torta, e poi se non abbiamo la pasta sfoglia in casa, ma quella brisè possiamo realizzarla ugualmente.

Quindi, ecco cosa ci occorre:

4 pesche mature

Mandorle a scaglie quanto basta

1 rotolo di pasta sfoglia

Marmellata di pesche

Come prima cosa dobbiamo aprire la nostra pasta sfoglia e metterla nel contenitore che ci serve per cuocerla senza togliere assolutamente la sua carta da forno, poi facciamo dei buchetti con la forchetta su tutta la sua superficie.

A questo punto possiamo mettere un po’ di marmellata di pesche su tutta la base, poi possiamo lavare le nostre pesche per bene e togliere la loro buccia, tagliamole a spicchi e poi mettiamole sulla superficie della torta.

Possiamo anche sovrapporle un pochino, l’importante è coprire tutta la base, poi mettiamo le nostre mandorle a scaglie un po’ su tutta la nostra super crostata che stiamo preparando.

Ultimo passaggio, pieghiamo un po’ i bordi della pasta sfoglia verso l’interno in modo tale che abbiamo creato un vero e proprio cornicione, come le crostate della nonna che sono sempre buonissime.

Accendiamo il forno a 180 gradi ed inseriamo il nostro dolce solamente quando è bello caldo, dovrà rimanere circa 25 minuti al suo interno, o fino a quando non è ben dorato, in superficie.

A questo punto potete sfornarlo e siamo assolutamente certi che non farà nemmeno in tempo a raffreddarsi per quanto sarà incantevole il suo profumo ma anche super buono, ne siamo certi.

Come avete visto, il dolce è velocissimo da fare e lo potete personalizzare con la frutta che preferite o che avete in casa senza alcun problema, anche per la base potete usare la sfoglia o la brisee verrà incredibile ugualmente.

Continuate a seguirci per avere sempre delle ricette nuove e super veloci che vi faranno risparmiare tempo ma avranno un successo indiscutibile e tutti vi chiederanno la super ricetta ne siamo certi!